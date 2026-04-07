鄭麗文訪中 管碧玲提醒：要當猛獅、還是躺平的馴兔

中國國民黨主席鄭麗文7日在中央黨部召開「2026和平之旅」啟程中外記者會，說明訪中的目的。（記者張嘉明攝）

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請今日起將展開為期6天的中國行。海洋委員會主委管碧玲今日受訪時直言，鄭麗文這趟行程就是在解放軍、國台辦心目中的台灣之籠下進行的，台灣是要當迫不得已被用台灣之籠騷擾的猛獅，還是要當躺平的馴兔，備戰就是猛獅，而台灣的預算有如風中之燭。

管碧玲在立院受訪時指出，她在海洋委員會3年多，這3年多來看著台灣被中國從西岸騷擾、侵犯中線，接著在金門常態性巡航侵犯禁限制水域；直到2023年10月開始侵擾東岸，把整個台灣島圍起來了。

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中共用軍艦、海警船、公務船的圍島是常態，管碧玲痛批，沒想到國台辦竟囂張說，他們不要給我們「台灣之盾」，只有「台灣之籠」。在中國心目中，台灣就是被他們用軍機、軍艦、海警船跟公務船團團圍住的台灣之籠，我們是活在他們眼中的台灣之籠當中，完全聞不到和平的氣息。

管碧玲強調，台灣什麼都沒有做，只不過2016年選了中共不要的總統，2020年再度當選，中共就步步進逼，只不過是前美國聯邦眾議院議長裴洛西來訪，中國就步步進逼。台灣什麼都沒有做，就是個自由民主、對世界有貢獻的國家，中國卻不需任何理由對台發動7次軍演，把台灣關在裡面。

針對鄭麗文訪中行，管碧玲表示，鄭麗文這趟行程就是在解放軍、國台辦心目中的台灣之籠，籠罩下進行的，台灣是要當迫不得已被用台灣之籠騷擾的猛獅，還是要當躺平的馴兔，備戰就是猛獅，而台灣的預算有如風中之燭。

管碧玲直言，前國民黨主席連戰2005年訪中發表「連胡公報」時，明白說優先協助台灣參與世界衛生組織，接著中國就跟世衛簽了2005年諒解備忘錄，當時胡錦濤給連戰的就是包著糖衣的毒藥，因為世衛的模式就是「中國台灣省」，而「Chinese Taipei」只是世界衛生大會那幾天所使用的符號而已，這就是連胡公報所給的和平，相信國民黨現有訪團的成員都不願面對這件事。

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