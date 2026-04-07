紀念鄭南榕殉道 賴清德：確保台灣主權才能得到和平

賴清德總統強調，無論是在什麼樣的危險之下， 我們都不應該走回頭路，因為民主是台灣唯一的活路。（記者塗建榮攝）

今天（4月7日）是言論自由日，紀念《自由時代週刊》創辦人鄭南榕於1989年4月7日殉道，賴清德總統上午出席追思紀念會時表示，台灣走過黑暗的專制獨裁年代，走到今天民主自由開放的時代，這不是獨裁者的賞賜，而是千千萬萬的民主運動的前輩犧牲奉獻，無論在什麼樣的危險之下，都不應該走回頭路，因為民主是台灣唯一的活路，和平更不是靠獨裁者賞識，不是沒有戰爭就是擁有和平，而是靠實力，確保台灣主權，才能得到真正的和平。

賴清德今天到新北市金寶山墓園出席「鄭南榕殉道37周年追思紀念會」。他致詞說，今天是鄭南榕（Nylon）殉道37周年，雖然時間已經過37年，但每一次想起鄭南榕殉道， 他內心的不甘一樣那麼強烈，希望透過每一年的紀念活動，讓不同的世代的人都可以了解，台灣可以走過黑暗的專制獨裁年代，直到今天民主自由開放，並不是獨裁者的賞賜，是千千萬萬的民主運動的前輩犧牲奉獻，及全台灣人民共同勇敢爭取的結果。

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回顧過去鄭南榕在世時的主張，賴清德表示，鄭南榕的願景在1989年4月7日選擇殉道離開後，激起台灣社會與民主改革力量崛起，所以在1999年3月看到學生運動提出4大主張，包括要求廢除國民大會、廢除動員戡亂時期臨時條款，恢復憲政體制、要求政府召開國是會議，同時也要提出政治改革、經濟改革的時間表。

他說，所以1991年進行國會全面改選，1996年進行總統直選，有1100萬的台灣人民進入投票所，勇敢投下神聖選票，用選票向國際社會宣示台灣是主權獨立的國家，在民主的台灣，人民是國家的主人，人民是總統的老闆，人民有權利決定什麼人來領導國家，人民有權利決定國家未來的前途 。

賴清德強調，雖然台灣現在有相當民主的成就，但是同一時間，台灣同時要面對另外一項挑戰，就是來自中國的壓迫、中國的威脅，大家都很清楚，和平很重要，對和平要有理想，但是不可以有幻想，換句話說，和平必須要靠實力，和政治民主一樣，和平不可能靠獨裁者的賞識，台灣就可以得到和平，我們必須要有決心，和平只有靠實力，才有辦法得到真正的和平，而且和平不是單純毫無戰爭，就可以說是和平，和平必須要沒有戰爭發生外，還可以確保自由民主，確保台灣主權，確保民主生活體制，才是真正的和平。

《自由時代週刊》創辦人鄭南榕為爭取百分之百的言論自由，於1989年4月7日殉道。賴清德總統今天（7日）上午出席追思紀念會，向鄭南榕遺照獻花追悼。（記者塗建榮攝）

賴清德總統（左）今天上午出席鄭南榕追思紀念會，在鄭南榕遺孀葉菊蘭女士（中）、鄭南榕女兒鄭竹梅（右）陪同下步入會場。（記者塗建榮攝）

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