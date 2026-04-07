反制丹麥居留證「矮化」台灣 外交部：已取消若干外交特權禮遇

丹麥政府自2024年便將居留證中的台灣人國籍由「台灣」改為「中國」，外交部歐洲司長黃鈞耀7日表示，我國已經取消丹麥駐台代表若干特權禮遇。（資料照）

丹麥政府自2024年便將居留證中的台灣人國籍由「台灣」改為「中國」，外交部長林佳龍日前於立法院答詢指出，此事持續交涉中，盼丹麥依循歐盟對我國交往標準來進行。外交部歐洲司長黃鈞耀今（7）日表示，我國已經取消丹麥駐台代表若干特權禮遇，會持續檢討各項措施。

丹麥居留證將台灣人國籍由「台灣」改為「中國」

黃鈞耀今日於外交部例行記者會說明，我國駐丹麥代表處持續與丹方溝通中，我方已經取消若干丹麥駐台代表的特權禮遇，也會持續檢討各項措施。

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黃鈞耀表示，外交部再次嚴正呼籲丹麥政府，早日提出我方可接受的解決方案，即刻更正丹麥居留證國籍欄位對我國人錯誤註記，並遵循歐盟外交政策與實踐，以維護兩國長期友好合作關係，切勿因本案嚴重影響丹麥在台的形象與商譽，進而損及台丹雙邊關係及合作前景。

林佳龍上月在立法院院會答詢丹麥矮化我國籍議題時說，我國目前對應降低丹麥駐台代表及辦事處的特權，並協調G7在內歐洲國家協助，盼促使丹麥依循歐盟對我們交往的標準來進行。

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