國際郵輪睽違7年首航台中港 何欣純、江啟臣都歡迎

立委何純到台中港迎接國際郵輪島嶼天空（ISLAND SKY）遊客下船。（何欣純提供）

國際郵輪「島嶼天空（ISLAND SKY）」今天首航台中港，帶來84位國際旅客，要參選台中市長的民進黨立委何欣純及國民黨立法院副院長江啟臣先後到場迎接，並致贈旅客及船長紀念品，也分別提出對台中港發展的看法。

何欣純：盼郵輪結合海線觀光及市區遊覽

何欣純今天上午7點就到台中港19號碼頭迎接旅客，親切向國際旅客道聲早安，歡迎大家來到台中。何欣純指出，她長期在交通委員會持續關心台中港郵輪停靠整備狀況，多次質詢、提案國際郵輪停靠台中、觀光路線配套及相關交通接駁規劃，更多次偕同台中市議員考察台中港周邊交通配套措施及觀光路線規劃。

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何欣純說，台中港迎來自疫情後7年來第一艘郵輪靠岸，別具意義，相信未來遊輪靠岸班次能陸續增加，結合台中海線觀光景點及台中市區遊覽路線，一定可以帶給國際旅客對中台灣美好的印象及回憶，在政府相關部門及台灣港務公司積極行銷推展郵輪業務下，期許台中港務分公司繼續行銷郵輪業務、提供相關優惠措施，並持續發展港區觀光、親水遊憩及商業活動等多元面向，促進地方發展，市港共榮，持續為台中經濟、觀光發展注入新活水。

江啟臣：提供郵輪誘因選擇必停台中

江啟臣表示，今天是睽違7年再度有郵輪及旅客來到台中港，過去因為疫情及天候等因素，一直沒有辦法有國際郵輪停靠台中港，今天來的是一艘海上精品郵輪，船隻不是最大，但遊客卻是最高檔，這是象徵我們重新回到郵輪地圖上面重要的一刻，希望未來有更多國際郵輪能停靠台中港。島嶼天空（ISLAND SKY）雖只停留一天，但幅射範圍大，可至市區、彰化、南投，台中港除了商港也是重要的綜合港口，希望在國際旅客部分可扮演更要的角色，2015年以前，台中港遊客曾一年來10萬人次，未來希望有更多國際旅客來到台中港。

江啟臣指出，台中港要吸引遊客，軟硬體設施要繼續升級，要有郵輪港的氣息，給遊客氛圍感及儀式感，還有通關的便利性及交通接駁的方便性；其次是岸上旅程的搭配很重要，例如大甲媽、新社花海及爵士音樂節等文化活動，對國際客更有吸引力；第三是政策的吸引，例如郵輪首航是否給予優惠及行政上的便利，讓他們更有誘因選擇台中成為他們必停的一站。

立法院副院長江啟臣贈國際郵輪島嶼天空（ISLAND SKY）船長大甲媽紀念帽。（記者歐素美攝）

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