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    首頁 > 政治

    中選會人事遲未任命卓揆指國民黨沒誠信 國民黨團氣喊：向國人公開道歉

    2026/04/07 12:34 記者林欣漢／台北報導
    行政院長卓榮泰。（記者劉信德攝）

    行政院長卓榮泰。（記者劉信德攝）

    行政院遲未發布中選會委員人事令，行政院長卓榮泰今（7日）表示，名單是基於政院和立院談妥的結果，若連這種誠信都達不到，據此結果產生的機關也將不夠誠信，呼籲國民黨好好檢討。對此，國民黨團表示，強烈要求卓榮泰立刻停止粗劣的政治操作，收回不實言論並向國人公開道歉。同時，行政院應盡速完成中選會人事交接程序，切勿再將國家公器淪為政治鬥爭的遮羞布。

    國民黨團表示，卓榮泰今日於國會殿堂上，公然污衊國民黨團於中選會人事同意權案「背信」，國民黨團表達最嚴厲的譴責。堂堂行政院長不思反省施政效率低落，竟親自站到第一線對在野黨進行顛倒是非、毫無下限的政治抹黑，實乃民主最壞示範。

    國民黨團指出，立法院早已於3月14日完成審查，並順利通過中選會主委游盈隆等4人人事案。然而，程序完備至今已逾三週，行政院公然行政怠惰，迄今遲遲未完成交接與就職程序。卓榮泰不僅不檢討行政部門的嚴重失職，竟還企圖「打人喊救人」，暗指「在野黨私下同意利益交換」，用捏造的謊言推卸責任，把執政無能的髒水潑向在野黨團，帶頭造謠帶風向，國民黨團絕不接受，也絕不苟同此等行徑。

    國民黨團嚴正重申，立法院行使人事同意權乃憲法賦予的天職。針對中選會委員推薦過程，國民黨團幹部從未承諾給予政院「空白授權」，更嚴詞拒絕任何私相授受與利益交換。國民黨團始終秉持專業審查，嚴格為全民把關獨立機關的客觀與中立。

    國民黨團敬告卓院長，切勿妄想用抹黑在野黨來掩飾行政院的怠惰與失職。國民黨團強烈要求卓榮泰立刻停止粗劣的政治操作，收回不實言論並向國人公開道歉。同時，行政院應盡速完成中選會人事交接程序，切勿再將國家公器淪為政治鬥爭的遮羞布。

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