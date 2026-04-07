學黃國昌？李貞秀用「哭腔」喊：我站在這是台灣民主驕傲......

未放棄中國籍的民眾黨中配李貞秀今日首度在立法院會登場質詢。（記者劉信德攝）

未放棄中國籍的民眾黨中配李貞秀今日首度在立法院會登場質詢，不僅再次上演「空氣質詢」，行政院長卓榮泰等部會首長並未上台，李更在質詢尾聲以「哭腔」喊話：「本席站在這就是台灣民主的驕傲，此拜託所有善良的台灣新家人，一起來阻止毀憲亂政的賴政府繼續惡搞。」

李貞秀質詢時邀請行政院長卓榮泰備詢，在卓榮泰向韓國瑜表達「行政院所有首長沒有義務接受一位不具備有合法資格的立委質詢」等話後；韓國瑜宣布休息，並到後方小房間進行協商，約十分許後，韓國瑜返回議場，請李貞秀繼續質詢。

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李再次質詢時，卓榮泰等行政首長並未上台，讓李貞秀再次上演空氣質詢，她分別就詐騙、中配議題發表評論，並痛批民進黨霸凌陸配、指控民進黨賺紅錢，到底是在抓共諜還是養共諜，對在野黨抹紅，卻對黨內共諜輕輕放下。

質詢尾聲，李貞秀似乎在致敬民眾黨主席黃國昌上個月29日在凱道以「哭腔」宣講，她數度以哭腔哽咽地說，感謝所有立院同僚共同捍衛中華民國憲法，感謝柯文哲創辦民眾黨，以及黃國昌主席做到多元包容，把所有真心愛台灣的新住民當自己人，讓歷史上第一個陸配立委走入國會，也感謝韓院長保障立委問政權利。

李貞秀宣稱，她唯一效忠中華民國，會堅定捍衛台灣民主自由，行使中華民國立委職權，本席站在這就是台灣民主的驕傲，「我們一起擦亮台灣民主的精緻招牌！」在此拜託所有善良的台灣新家人，一起來阻止毀憲亂政的賴政府繼續惡搞，一起成就更好的中華民國，交給下一代一個更好的台灣。

韓國瑜則表示，辛苦李貞秀了，謝謝李貞秀的質詢，有關李貞秀的質詢要請行政院書面答覆列入紀錄，並刊登公報。

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