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    首頁 > 政治

    張啓楷知名度高獲藍營友軍支持 藍白嘉市長初選民調符合預期

    2026/04/07 11:56 記者王善嬿／分析報導
    國民黨、民眾黨嘉義市長選舉民調出爐，由民眾黨張啓楷（左2）對戰民進黨王美惠。（擷取自民眾黨Youtube）

    國民黨、民眾黨嘉義市長選舉民調出爐，由民眾黨張啓楷（左2）對戰民進黨王美惠。（擷取自民眾黨Youtube）

    嘉義市長選舉國民黨、民眾黨「藍白合」民調結果出爐，由民眾黨前立委張啓楷勝出，張啓楷曾任財經記者、政論節目名嘴具全國知名度，不僅由柯文哲擔任競選總幹事，與國民黨立委謝龍介、徐巧芯、羅智強、前立委蔡正元等人市場掃街、廟口開講，以及拍攝短影片進行空戰，由張啓楷出線符合外界預期。

    嘉義市長黃敏惠前後擔任嘉義市4屆市長，國民黨在組織動員、執政優勢都領先民眾黨，然而國民黨、民眾黨為進行「藍白合」，加上黃敏惠遲未表態，國民黨直到3月11日徵召翁壽良參選，距民調僅不到1個月，市民難在短時間內熟悉翁壽良，加上國民黨開放縣市長候選人、黨員為民眾黨參選人輔選，相較張啓楷，翁壽良欠缺黨內援軍，成為此次「大藍」輸「小藍」關鍵。

    張啓楷自宣布投入嘉義市長選舉，農曆年前後到藍營票倉精忠新城、經國新城舉辦健檢、音樂會等活動，積極參加黃敏惠行程與黃同框，去年大罷免國民黨嘉義市黨部多名黨工遭搜索並起訴，他在立院為其喉舌，加上多次為嘉市發聲爭取嘉義輕軌、中央統籌款等案，獲泛藍選民支持。

    面對強敵、民進黨市長參選人王美惠，張啓楷以「空降」之姿投入市長選舉，除了要消除地方基層「選舉才出現」的疑慮，還要面對國民黨、民眾黨「藍白合」是否真正落實到地方樁腳與組織的動員挑戰，避免出現「空氣票無法轉化為實體票」的窘境，導致敗選。

    國民黨、民眾黨今年選舉將嘉義市視為「藍白合」示範區，盼複製本屆新竹市長選舉力拚勝選，民進黨已完成整合，王美惠擔任民代資歷23年具深厚基層實力，接下來應端出政見牛肉，提出實質且能造福市民的施政計畫，才能打動選民維持優勢。

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