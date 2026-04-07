化解彰縣長提名難題？ 謝衣鳯縣黨部主委「被拔官」 升黨副秘書長

國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華今受訪表示，已經請國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯擔任國民黨副秘書長，縣黨部主委一職商請前立委、全國農會理事長蕭景田回任。（記者王藝菘攝）

國民黨彰化縣長人選難產，傳出黨中央有意徵召前考紀會主委魏平政參選。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華今日受訪表示，彰化縣不會再採取初選或協調式民調，由組發會與地方黨部進行徵召作業，首先本身要有強烈意願，其次要具備勝選的條件。已經請國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯擔任國民黨副秘書長，縣黨部主委一職商請前立委、全國農會理事長蕭景田回任，今天已經上簽給國民黨主席鄭麗文。

蕭景田回任彰化縣黨部主委

國民黨立委謝衣鳯、彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章與彰化縣政府參議柯呈枋爭取國民黨彰化縣長提名，近日傳出黨中央有意徵召曾任國民黨考紀會主委的律師魏平政參選，引發地方反彈，國民黨二林鎮黨部主委謝彥慧也宣布請辭。

請繼續往下閱讀...

李哲華指出，原有三位有意參選的人選謝衣鳯、洪榮章、柯呈枋，以及外界推薦的劉和然、魏平政等人，都是國民黨內的優秀同志，彰化有特殊的政治環境，國民黨中央一直在思考最大的勝選方案，上週台中市、新竹縣的初選及協調民調結果出爐後，已經召開決定提名作業的中央提名審核委員會，就全部22縣市的情況再做一次盤點，盤點後除了今天公布由張啓楷參選的嘉義市，就剩嘉義縣、彰化縣。

李哲華表示，因應未來選情的變化，上週中央提名審核委員會通過授權組發會進行徵召作業，彰化縣不會再採取初選或協調式民調，由組發會與地方黨部就上述人選進行徵召作業，首先本身要有強烈意願，其次要具備勝選的條件，從各方面去考量。

李哲華說，因應未來的作業，也會調整縣黨部主委的人選，謝衣鳯這幾年也很辛苦，也有表達參選意願，為了讓後續徵召作業更圓滿順利，請謝衣鳯擔任國民黨副秘書長，縣黨部主委一職商請前立委、全國農會理事長蕭景田回任，除了縣長的徵召工作，還有鄉鎮市長、議員、村里長及代表，相關工作要趕快啟動，才能穩住整個地方選情，相關作業今天已經上簽給國民黨主席鄭麗文，相信很快就會做人事上的發佈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法