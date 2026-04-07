謝龍介稱訪日公務行程自費真漏氣 卓榮泰：因預算被刪很多

國民黨立委謝龍介問，行政院長訪問日本是公務行程，為何要自己出錢，實在真漏氣。行政院長卓榮泰則說，因為今年的預算被刪掉很多，行政院沒有多餘預算支出。（記者劉信德攝）

行政院遲未發布中選會委員人事令，國民黨立委謝龍介今日在立法院質詢嗆聲，為何立法院通過的中選會委員人選，政院不願發聘書？行政院長卓榮泰回應，本來講好是7人名單，你們只通過4人，「這是欺騙，你知道嗎！」謝又問，行政院長訪問日本是公務行程，為何要自己出錢，實在真漏氣。卓揆則說，因為今年的預算被刪掉很多，行政院沒有多餘預算支出。

立法院今年3月進行中選會人事同意權案記名投票。中選會主委被提名人游盈隆，以及藍白推薦的委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人，均獲立法院同意為中選會委員；民進黨政府推薦的副主委被提名人胡博硯、委員被提名人黃文玲、陳宗義遭到藍白否決。

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謝龍介質詢時說，本來社會對閣揆的滿意度很好，關於中選會人選你可以有意見，可以重新提名，但立法院已經通過，你卻在賭氣，你的高度不需要這樣，不要「牛稠內鬥牛母」。卓榮泰反問，「委員你應該知道原因吧？你應該知道吧」。

卓榮泰以台語形容說，這是他和韓院長講過的事，怎會是「牛稠內鬥牛母」，黨團和黨團之間有講過，也都有拜訪過。謝龍介回嗆，你這種做法是以小人之心度君子之腹，不願意發聘書給這幾個；卓回嗆，「互相君子就可以啦！」

謝龍介一陣咆嘯、連番詢問後，卓榮泰回應，「你不給我機會，怎麼知道我會怎麼做」、「貴黨如果在立法院不講信用，去到外國要如何講尊重」。

謝接著說，「我只是良心給你良心的建議，難看啦！難看啦！」、「不要雞腸鳥肚」；卓揆回說，「我會再補提名，你同不同意我再補提3人？」謝反問，「你要提就提，還問我同不同意」、「你要補提，我們就依程序審查」。

卓揆批評，本來講好是7人名單，你們只通過4人，這樣你們也有話講，「只通過4人，這是欺騙，你知道嗎！」

另外，謝龍介聲稱，中日建交時有1份秘密協議，我國總統、副總統、行政院長、外交部長不能訪問日本。這次行政院長去日本訪問，明明是公務行程，算是外交突破為什麼你要自己出錢，實在很漏氣，應該國家出錢的，結果你去包機。

卓榮泰說，因為今年的預算被刪掉很多，行政院沒有多餘預算支出。我若用公款，各位也會很多意見不是嗎？「委員若體諒，我感謝，我歡喜做、甘願受，沒問題」。

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