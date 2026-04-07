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    首頁 > 政治

    安排馬英九接受《聯合報》專訪被周美青斥責？ 戴遐齡發聲駁斥

    2026/04/07 11:17 記者劉宛琳／台北報導
    馬英九基金會執行長戴遐齡。（取自戴遐齡臉書）

    馬英九基金會執行長戴遐齡。（取自戴遐齡臉書）

    馬英九基金會人事紛爭持續延燒，現傳出前第一夫人周美青不滿基金會安排讓前總統馬英九接受「聯合報」專訪，更當面斥責基金會代理執行長戴遐齡。對此，戴遐齡發表聲明，此內容完全是憑空捏造，不符事實，絕無此事，特此聲明，以正視聽。

    馬辦家變風波在清明連假才傳出基金會代理執行長戴遐齡恐遭撤換的消息，基金會和戴遐齡連發兩次聲明澄清，戴更指自己獲馬英九董事長百分之百之堅定支持，還強調執行長之任命或免職，是屬於基金會董事長的法定職權，希望外界不要再傳播不實訊息。

    不過，「上報」今報導，周美青對於讓馬英九接受「聯合報」專訪高度不滿，曾私下當面斥責戴，要求未來若要安排馬受訪或公開露面，均須事先經過她的同意，更要求這種事絕對不能再發生。

    戴遐齡對此聲明，有關上報記者今日報導之內容，完全是憑空捏造，不符事實，該報導內容，指她安排馬董事長受訪，被前第一夫人當面斥責且表示：日後安排馬董事長受訪或公開露面，都必須經過她同意。這完全是子虛烏有的事，絕無此事，特此聲明，以正視聽，並呼籲媒體應秉持新聞道德，事先查證平衡報導。

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