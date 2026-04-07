沈伯洋「抗中」標籤恐害北市選戰艱難？許淑華：沈伯洋願意挑戰大家應給予肯定

許淑華直言，選舉各種標籤都會有，任何政治人物「進廚房就不要怕油煙」，沈伯洋願意挑戰大家應給予肯定。（記者孫唯容攝）

民進黨選對會今（7）日將開會討論是否確認提名立委沈伯洋參選台北市長備受關注。不過，沈伯洋沒有選舉經驗，「抗中保台」主張也遭質疑仇恨值太高等，長期在他身上貼大量負面標籤。民進黨北市議員許淑華今稍早針對「聰明小玩家」南京館消費爭議召開記者會，會後被問及相關議題時直言，選舉各種標籤都會有，任何政治人物「進廚房就不要怕油煙」，沈伯洋願意挑戰大家應給予肯定。

針對沈伯洋被貼標籤，將導致選戰不好打？對此，許淑華指出，每個人在選舉的時候都有可能面對惡意攻擊的標籤，任何政治人物今天你要進廚房就不要怕油煙，也不要怕髒。如果這真的是他個人的意願，願意承擔並勇敢挑戰這一局，大家都應該給予預祝與肯定。

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許淑華認為，所謂的標籤，其實是誰給的標籤？標籤的定義又在哪裡？很多人說「統獨議題」在台北市不吃香，是不是因為這樣，導致所謂的標籤會變得更明顯？這部分就是沈伯洋如果決定參選，他的起手式就必須對外說清楚、講明白。

許淑華強調，保護國家、愛護中華民國台灣，這叫做反共嗎？他們認為反共的定義是，「如果你侵犯了中華民國台灣，我們當然要有態度」，既然他本身是國防委員會的委員，當然要依照自己的身分去做諮詢或發言。

許淑華也說，用這種方式去標籤化任何一個人，實在有點太過分了，相信每個人都是愛護中華民國台灣，只要國家受到侵犯，每個人都會站出來講，因此，他自己對外說清楚講明白，這比什麼都重要。

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