去中國見習近平 鄭麗文稱要向民進黨證明：兩岸和平不難

國民黨主席鄭麗文。（記者張嘉明攝）

國民黨主席鄭麗文今天赴中進行「2026和平之旅」，她在行前記者會表示，民進黨的朋友們對於對岸充滿了疑慮、恐懼，「但我想透過此行向他們證明，兩岸和平其實沒有這麼困難」，只要你有心，如果國共兩黨可以和解、可以共同為和平而努力，為什麼在台灣的我們藍綠之間不能和解呢？

鄭麗文表示，非常感謝國民黨智庫副董事長李鴻源率團首先成功的完成了國共兩黨的智庫論壇，今天也特別感謝兩位前總統馬英九時期的國安會秘書長蘇起，「大家都知道，九二共識就要問他」還有國民黨前駐美大使袁健生，共同的為這次歷史性的和平之旅來參與。

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鄭麗文表示，今天國際社會都在看，又一次台灣兩岸成為國際社會矚目的焦點。不可諱言，現在整體的國際環境動盪不安，戰火蔓延，人心惶惶，而台海一直被當作是最危險的地方。所以她擔任黨主席多次宣示，在台灣不只要照顧、保護2300萬台灣人民，更有責任維護區域的和平，所以一定要讓台海沒事，那麼世界都沒事。

鄭麗文說，今天是戰、是和，路是靠人走出來的，在台灣我們要極盡一切的努力避免戰爭的發生，也要抓住所有的機會跟可能，擴大和平的基礎，所以抱持著這樣子的一個心願，今天我們將從台北出發。她知道這段日子以來，很多人不敢相信她會有成功的大陸行，被中共中央及習近平總書記正式的邀請。在台灣大家對麗文率團的這次大陸行，很多人充滿期待，也很多人忐忑不安，更有很多人抱著質疑的眼光，「今天我們是本著善意、正念出發」。

鄭麗文說，她相信包含坐在總統府的賴清德總統，雖然從她正式宣佈要率團訪問大陸之後到目前都沒有機會可以跟賴總統見上一面彼此溝通，但她相信他全程高度的關注。她相信，不管黨派、省籍，只要心中有台灣，只要真的愛台灣，不會有人希望台灣變成戰場，「如果你真心愛台灣，你會抓住一絲的機會和所有的可能，讓台灣不被戰火侵犯，保住和平就是保住台灣」，所以她寧願相信所有台灣人都希望此行能夠成功，因為我們可以把全世界最危險的地方化為全世界最安全的地方，這是我們的願望。

鄭麗文表示，但是善意需要被累積，互信需要一次一次的相互的擴大。所以此行到大陸訪問，我們正是要讓全世界看到，不是台灣單方面的期待和平，相信大家更想透過這一次和平之旅看到中共中央對於兩岸能夠用和平來對話交流，化解所有可能歧見的誠意跟決心。

鄭麗文表示，我們希望，雖然來不及避免過去曾經發生的戰爭、曾經發生在兩岸的悲劇，但是我們絕對來得及避免未來的戰爭，讓這一代的人、下一代的人永遠免於戰爭的摧殘。我們也希望在地球上所有的戰爭都能結束，所有的矛盾都能化解。所以在台灣的中國國民黨率先跨出這關鍵的一步，我們要向歷史、也向國際社會證明，和平永遠有機會，和平永遠有希望，只要我們不放棄。

鄭麗文表示，她也希望，當她完成此次的旅程，從大陸重新踏上台灣的土地的時候，雖然知道民進黨的朋友們對於對岸充滿了疑慮、甚至是恐懼，「但我也想透過此行向他們證明，兩岸和平其實沒有這麼困難，只要你有心，如果國共兩黨可以和解、可以共同為和平而努力，為什麼在台灣的我們藍綠之間不能和解呢？」

鄭麗文說，她希望她回來之後，藍綠是不是可以重新思考不再惡鬥，儘快的化解憲政的僵局。百姓真的很苦啊！所以她希望再一次的向民進黨、向賴總統釋出最大的誠意和善意，讓我們一起為台灣的安全跟未來來努力。等到我們回來之後，大家就能夠安心，台灣也可以因可能的藍綠和解帶來安定，尤其我們獻給全世界一個安全的台灣。

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