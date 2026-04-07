童子瑋兒少政策 生育獎勵加碼一胎補助六萬

民進黨基隆市長參選人童子瑋（左）提出他的兒少政策，生育獎勵金加碼一胎六萬元。（記者盧賢秀攝）

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天提出0到18歲全照顧的生育政策，大幅提高生育獎勵金，首胎補助6萬元、二胎8萬、三胎10萬元，配合中央補助，第一胎可領16萬元。此外0到3歲的嬰幼兒，每月都發放1000元的「育兒消費券」，減輕家長負擔願意生兒育女。

基隆市生育獎勵金去年5月起提高為每胎3萬元，針對童子瑋生育政策，市府表示樂觀其成。

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童子瑋強調，他提出「 0-18 歲全照顧」、「生、托、養、學」四階段的生育政策，預估1年約2億元，對提高生育率很划算，經費也絕對不是問題。

童子瑋今天公布兒少政見，分「生、托、養、學」四階段，他指出，基隆人口跌破36萬人，1年的新生兒數將跌破千人，為協助父母減壓，他負責任的提出「 0-18歲全照顧」完整政策，從出生到成年前都能獲得照顧。

他認為，最重要的是提高生育率，未來將大幅調升生育獎勵金，規劃首胎補助6萬元、二胎8萬元、三胎則達10萬元。若結合中央補助，第一胎最高可領16萬元，補助力道全面超越北北桃。

其次托育將落實「一國中學區一公托」，加速擴展基隆托育資源的覆蓋率；並考量家長通勤接送的需求，擴大夜間與延長托育的服務量能。同時要推動友善職場，補助企業設施與教保人員費用，鼓勵民間公司設置托育空間，家長能「帶小孩上下班」。

養育孩子0至3歲花費較多，他當選市長後，0至3歲的嬰幼兒每月都發放1000元「育兒消費券」，讓父母可以折抵尿布及食品，並提供輪狀病毒疫苗全面免費接種，減輕家長負擔並強化幼兒防疫力。

童子瑋說，為了鼓勵在地就學，將發給三個學齡階段新生入學禮金，國小至高中新生入學都能領1萬元。

童子瑋強調，他的「0-18歲全照顧」政見，是針對「生、托、養、學」四階段的全面規劃和長期投資，未來還將針對就業、產業提出整體願景。

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