徐春鶯第二？「反滲透法」辦不了鄭麗文 卓揆說話了

行政院長卓榮泰表示，身為一個政黨代表人或具有實質政治影響力的人士，用公開方式與中共見面，難免必須受到高強度的監督。（記者劉信德攝）

中配徐春鶯擔任共諜涉犯「反滲透法」被起訴，民進黨立委沈伯洋今在立院質詢表示，若不是有微信紀錄，永遠不知徐女與滲透來源有接觸。至於國民黨主席鄭麗文訪中，滲透來源有沒有跟鄭談什麼？這個我們都不知道。行政院長卓榮泰強調，這次有任何違法行為發生，政府就不是預防性修法，而是「災後重建」方式來重建整套法律規範，以確保國家安全。

中共持續對台統戰滲透，邀請鄭麗文率國民黨訪問上海、南京、北京。沈伯洋談及，徐春鶯案件顯示中國把手伸到政黨裡面，甚至把手伸到立法機關，政黨都有可能被滲透，民眾黨也是被害者。民眾黨在國會握有重要的席次，當中共把手伸到政黨內部運作，甚至行使特定的行為，這部分應該加以規範，但「反滲透法」對於該案能使用工具沒有很多，大概只有第5條遊說的部分。

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沈伯洋舉例，譬如滲透來源透過徐春鶯接觸立委，這個可能構成遊說行為，但這個東西不好調查，若不是有微信對話紀錄，我們永遠不知道滲透來源與徐女是有接觸的。回到鄭麗文這件事，滲透來源有沒有跟鄭麗文談什麼？這個我們都不知道，而且沒有一個充足的法律規範可以在事前預防。

沈伯洋批評，鄭麗文一定會見到中共黨政軍，但我們不知道她跟滲透來源談什麼。如果她回台灣後，接觸立法院國民黨團及國民黨立委，跟他們交代軍購應該如何處理，或告訴藍委要推什麼法案，這個不是沒有前例，之前就有一群立委去中國回來後，馬上有台企聯代表出來說應該修「反滲透法」。

沈伯洋說，政府需研擬一個方法，讓上述整個過程能夠透明化。一個握有國會重要席次的政黨主席與滲透來源接觸時，應該比照軍警人員、中央公務人員赴中規範，有一個聯審會核可的機制。

陸委會主委邱垂正回應，對於境外敵對勢力的滲透來源指示、委託、資助，這些證據過去難以舉證，所以滲透行為不太容易成立。當然違法行為是有，但要加上滲透行為，才能在司法上構成要件。

邱垂正指出，關於這部分，「反滲透法」實施以來，陸委會找了很多案件法官一起來研修，看「反滲透法」在舉證方面、追訴能不能更有證據，以及執法查處遇到的困難，看之後要怎麼修，以確保國家安全。

行政院長卓榮泰表示，接受中共任何的指示、委託或贊助，除非是公開，否則無法查證。身為一個政黨代表人或具有實質政治影響力的人士，用公開方式與中共見面，難免必須受到高強度的監督。

卓榮泰強調，希望所有被監督者都能以國家為念，過去我們想做一些修法，只侷限在立法委員身上，已經遇到相當阻礙，這是預防性的修法。如果未來或這一次有任何違法行為發生，政府就不是預防性修法，而是「災後重建」方式，來重建整套的法律規範，才能確保國家安全。

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