李四川拋爭取鬆綁坪林水源區 周軒酸：問過前老闆蔣萬安嗎？

新北市坪林區開眼崙登山步道的茶園，遠眺能看見群山的雄偉。（資料照，坪林區公所提供）

國民黨新北市長參選人李四川近日走訪坪林區青農據點「有種茶」及農會，他承諾，若當選將發揮工程與行政專長，研議鬆綁「水源特定區法規」，爭取產業發展空間。對此，政治工作者周軒反問，李四川不當台北市副市長、要選新北市長，就談起鬆綁水源區法規，酸說「不知道是否問過前老闆、台北市長蔣萬安呢」？

「請前台北市副市長李四川說清楚，要鬆綁什麼『水源特定區法規』？」周軒今（7）日於臉書發文指出，坪林區位於「台北水源特定區」的範圍內，為的當然是保護大台北地區最重要的水庫－翡翠水庫的水源安全無虞。

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他直言，坪林人為翡翠水庫犧牲很多開發的機會，這一點我們感謝也感同身受，可是坪林的好茶與好山好水，也是根基於保護區內不受干擾與汙染的生態。

周軒揶揄說：「不當台北市副市長的李四川，現在要選新北市長了，就開始談要鬆綁水源區法規了，不知道有沒有問過他的前老闆、台北市長蔣萬安呢？」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「政策買票買起來」、「雙城論壇不是才說要在水資源上做交流嗎，李四川想幹嘛呢」、「當地茶農喜歡這個政見嗎？要知道大家喜歡坪林，喜歡買那邊的茶葉，正因為是受保護的水源區，如果水源區不再純淨，大家對於那邊的茶葉一定有疑慮，就跟南投一樣，動『環保』這塊是家族傳統嗎」？

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國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

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