政黨主席赴中比照公務員規範 陸委會：下次提出修法

圖為陸委會主委邱垂正。（資料照）

應中國共產黨邀請，國民黨主席鄭麗文今日率團訪中，將在北京會面中共總書記習近平。民進黨立委沈伯洋今日在立法院質詢問及，兩岸人民關係條例行政院版草案並未對政黨主席赴中納入規範，應修法比照公務人員赴中須經聯審會許可。陸委會主委邱垂正回應，下次會再提出，我們支持委員的提防。

沈伯洋指出，國民黨將軍購預算的朝野協商延到「鄭習會」之後，這個有瓜田李下的嫌疑，要等到鄭麗文與習近平見面後，立法院才能討論軍購項目，這無疑是等著中國首肯才來討論軍購內容。

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沈伯洋批評，鄭麗文今天早上即將出發，根據媒體報導，本次行程全部都由北京方面主導，研判最後雙方見面後，將提出和平框架，聲稱「兩岸同屬一中」、堅決反對台獨。

沈進一步說，他在意的是赴中管制問題，公務人員赴中一直以來要經陸委會及聯審會，不過立委赴中不用，但應公開讓國人知道，但是自己所提兩岸條例修法被擋了800多次，行政院版本也未納入政黨主席赴中該怎麼規範。他質疑，在國會握有重要席次的政黨主席，她可指揮黨團要如何做，卻可以「說去就去、說回就回」，陸委會該如何控管。

邱垂正回應，政黨代理人或有政治影響力的人赴中要不要管制，我們曾經有很多討論，這次院版草案有對立法委員進行規範，放在特定人員審查，並把所有民選公職人員赴中會見中共黨政軍都須公開揭露，這是過去沒有的，用透明化來防範。

邱垂正指出，這是要讓大家知道我們公職人員赴中做什麼，藉此達成民主防衛機制。至於委員所提方向，本來是我們要立法的，因為台灣的政黨很多，什麼是有政治影響力或政黨代理人？後來是考慮到規範太多，想說下次再提出來，但我們支持委員的提防。

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