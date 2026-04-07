中選會人事遲未任命 卓榮泰：國民黨沒誠信應好好檢討

立法院會今繼續進行施政報告總質詢，行政院長卓榮泰會前接受媒體聯訪。（記者劉信德攝）

立法院3月14日完成中選會人事同意權案並通過主委被提名人游盈隆等4人，行政院迄今仍未啟動交接及就職等程序。對此，行政院長卓榮泰今（7日）強調，7人名單是基於政院和立院談妥的結果，若連這種誠信都達不到，據此結果產生的機關也將不夠誠信，呼籲國民黨好好檢討。

中選會委員會因人數不足會議停擺五個月，原僅剩4位委員在任，依規定至少要5位委員才能舉行委員會議並決議。立法院會三月完成人事同意權投票，主委被提名人游盈隆及藍白推薦的委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，獲立法院同意為中選會委員；副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義等3人則遭藍白封殺。

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立法院會今繼續進行施政報告總質詢。卓揆會前接受媒體聯訪，被詢及在野黨指控不任命中選會委員是「行政獨裁」，並質疑其法律授權。

卓榮泰表示，人事同意權基於兩院之間談好的模式，三個黨團依照時間、個別推薦出期待的人選，所以才有這7人名單；投票前多次與立法院長韓國瑜，也透過民進黨團向國民黨團進行各種了解，希望這7人名單是三方談出的結果，這是一種誠信。如果連這種誠信都達不到，將來用這樣的結果產生的機關，就是一個不夠誠信的機關。

卓榮泰直言，國民黨正要跨越台灣海峽，也想跨越太平洋與其他國家進行若干接觸，如果這個黨在國會裡面都不誠信，要帶什麼遠赴他國？如何得到其他國家的尊重？請國民黨自己再好好檢討。

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