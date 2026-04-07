美參議員班克斯訪台 與台灣高層會談區域安全等議題

美國在台協會說明，班克斯將與台灣高層領袖討論美台關係、區域安全、貿易與投資等重要議題。圖為美國在台協會（AIT）處長谷立言。（資料照）

美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）今（7）日至9日訪台。美國在台協會說明，班克斯將與台灣高層領袖討論美台關係、區域安全、貿易與投資等重要議題。

AIT指出，班克斯身為參議院軍事委員會（United States Senate Committee for Armed Services）一員，將與台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

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AIT說明，班克斯曾於美國海軍服役，於2014年與2015年間向印第安納州參議院請假，部署至阿富汗投身「持久自由行動」（Operation Enduring Freedom）與「自由哨兵行動」（Operation Freedom’s Sentinel）。

班克斯在2024年當選聯邦參議員之前，曾擔任美國聯邦眾議員及印第安納州參議員，並在2010年至2016年擔任印州參議員期間，擔任州參議院退伍軍人事務暨軍事委員會（Senate Veteran Affairs and the Military Committee）主席；在2016年當選美國聯邦眾議員後，代表印第安納州第三國會選區連任四屆，並在第117屆國會期間，擔任眾議院最大的保守派核心小組「共和黨研究委員會」（Republican Study Committee）主席。

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