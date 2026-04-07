香港是血淋淋例子！黃帝穎轟國民黨「面對習近平只剩躺平」

國民黨主席鄭麗文今天率團訪問中國，會見中共總書記習近平。（記者張嘉明攝）

國民黨主席鄭麗文今天（7日）率團訪問中國，預計會見中共總書記習近平，行前鄭批評民進黨「抓匪諜、鬥陸配」讓民眾反感。對此律師黃帝穎表示，國民黨如果期待「鄭習會」能得到中共放棄武力統一、軍事擾台的和平承諾，然後「躺平」，不僅毫無意義、毫無保障，且「國民黨面對習近平最終將只剩躺平」。

國民黨日前在臉書發布影片，提到真正的強大，從不需要大聲喧嘩，而是給予人民一份「不需擔憂」的穩定。看著孩子在星空下安穩入眠，看著青年在球場揮灑汗水，這些平凡而珍貴的「躺平」時刻，是不容退讓的堅持。

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黃帝穎今天在臉書發布貼文稱，鄭麗文今天赴中國，國民黨喊「和平」口號其實了無新意；但鄭習會前國民黨加上了「躺平」，才是圖窮匕見。

黃帝穎指出，國民黨在軍購預算、國防條例及總預算方面都向習近平展現了「害台灣躺平」的政治輸誠。他強調，鄭麗文為了躺平去見習近平，就算習近平承諾「放棄武力統一」、「不再軍事擾台」，也毫無意義。

黃帝穎提及，香港慘況及中英聯合聲明就是「血淋淋的例子」。中國「人治獨裁」，任何承諾都毫無保障，近年中共血腥鎮壓香港反送中運動，無數港人被失蹤、被自殺等新聞震驚國際。

過程中，英國為了香港人權向中國重提「中英聯合聲明」，中國對香港回歸有白紙黑字簽章，承諾保障香港人權。但習近平竟翻臉宣稱中英聯合聲明只是歷史文件，不具拘束力。

黃帝穎表示，中英聯合聲明的案例相當清楚，國民黨如果期待「鄭習會」能得到習近平放棄武力及軍事擾台的和平承諾，然後躺平，不僅毫無意義且毫無保障。他說，「國民黨面對習近平最終只剩躺平」。

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