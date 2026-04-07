拒上台接受李貞秀質詢？ 卓榮泰：政府的態度一致

中配李貞秀未放棄中國籍，她今（7）日將首度在立法院會登場質詢，外界關注行政院長卓榮泰是否比照內政部長劉世芳，不上台接受備詢。（記者劉信德攝）

中配李貞秀未放棄中國籍，她今（7）日將首度在立法院會登場質詢，外界關注行政院長卓榮泰是否比照內政部長劉世芳，不上台接受備詢。對此，卓揆回應，政府的態度一致，對於不具法定資格的國會議員都用同樣標準。

立法院內政委員會3月16日邀請劉世芳列席報告內政部業務概況並備質詢，李貞秀當天數度要求劉上台備詢，但劉世芳與相關官員皆未上台，李只好面對無人的質詢台質詢。陸委會主委邱垂正3月23日赴內政委員會備質詢時，對於李貞秀的質詢保持沉默，待召委廖先翔重複李的提問後，邱才間接答覆。

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立法院會今繼續進行施政報告總質詢。卓揆會前接受媒體聯訪，被問到李貞秀今天將首度在院會質詢，將如何應對，是否比照劉世芳拒絕上台。

卓榮泰表示，對於不具法定資格的任何國會議員，都用同樣的標準，依照「國籍法」及「兩岸人民關係條例」具體條文的執行結果，內政部及陸委會在歷次的答詢當中，都已代表政府的態度，這是一致的。

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