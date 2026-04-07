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    首頁 > 政治

    美伊戰火衝擊台灣塑膠業 李四川憂斷料漲價恐掀無薪假潮

    2026/04/07 10:09 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川近日走訪基層，發現新北市塑膠相關產業因斷料與漲價陷入轉型危機，業者僅能依賴庫存苦撐。他深感憂慮說，若美國採取地面行動，危機恐無盡頭，石化相關產業恐爆發無薪假潮，各地的傳統市場業者，也都面臨塑膠袋漲價、甚至缺貨的困境。（記者羅國嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川近日走訪基層，發現新北市塑膠相關產業因斷料與漲價陷入轉型危機，業者僅能依賴庫存苦撐。他深感憂慮說，若美國採取地面行動，危機恐無盡頭，石化相關產業恐爆發無薪假潮，各地的傳統市場業者，也都面臨塑膠袋漲價、甚至缺貨的困境。（記者羅國嘉攝）

    美國、伊朗戰爭戰火延燒，不僅重創國際油價，更引發石化產業連鎖崩盤。國民黨新北市長參選人李四川近日走訪基層，發現新北市塑膠相關產業因斷料與漲價陷入轉型危機，業者僅能依賴庫存苦撐。他深感憂慮說，若美國採取地面行動，危機恐無盡頭，石化相關產業恐爆發無薪假潮，各地的傳統市場業者，也都面臨塑膠袋漲價、甚至缺貨的困境。

    李四川近日走訪新北市多家塑膠業者，業者普遍反映美伊戰爭引發嚴重的斷料與漲價危機，目前僅能靠庫存硬撐。這場遠在萬里之外的戰爭，已實質影響台灣民生，除了汽柴油價格飆升，所有石化相關物資均同步齊漲。瀝青嚴重缺貨的結果，各縣市都被迫暫緩維修或新建道路的工程。各地的傳統市場業者，也都面臨塑膠袋漲價、甚至缺貨的困境。

    李四川表示，如果美國決定對伊朗展開地面作戰，全世界都暫時看不到危機的盡頭。但聽了大家的難處，老實說「我無能為力，連中油在國際市場都很難調貨了，我能幫上什麼忙？」並預警若局勢惡化，石化產業恐被迫大規模實施無薪假。

    李四川直言，戰爭太可怕了，他突然想到在中東陷於戰火中的人民。他們現在應該不是在煩惱有沒有瀝青鋪馬路，有沒有塑膠袋裝水果。他們只想保住家園，只想活下去。盼希望台灣永遠不會發生戰爭。

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