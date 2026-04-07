鄭麗文訪中只到中山陵？莊瑞雄：行程不透明像去當「小妹」

立法院民進黨團幹事長莊瑞雄。（資料照，記者塗建榮攝）

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請今起展開為期六天的中國行，不過相關公開行程迄今僅公布8日上午南京中山陵謁陵。立法院民進黨團幹事長莊瑞雄直言，無論外界或國民黨內對鄭麗文此行已如此不放心，「她聰明的話應讓整個行程更透明」，否則只是去中國當「小妹」而已，讓人家「召之即來、呼之即去」，這種歷史定位不要也罷。

莊瑞雄指出，今天有美國聯邦眾議員到台灣訪問，且兵分好幾路，也將赴日、韓等國，亦即美方加強對台灣海峽、印太地區等第一島鏈國家的關注；鄭麗文卻在此時選擇赴中，將向國際釋放錯誤的訊息，更恐成為破口。

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針對國民黨在鄭習會釋出「躺平」影片，莊瑞雄批評，國民黨宣稱要有和平才能躺平，對政府來說沒有躺下的，政府要捍衛自己的國家，從未聽說政黨或國家的路線是要躺下的，政府應積極準備來確保國家的安全。

民進黨立委林楚茵提及，起初鄭麗文中國行的公布，便能看出國台辦的強勢，當時中共稱「鄭麗文就任以來，多次表達希望來大陸訪問的意願」，言外之意就是鄭麗文多次求見，中方才允許她去。強摘的果子不甜，鄭麗文就是一個樣板爾爾，人家丟給你多少，就只能照單全收。

林楚茵分析，從國台辦強勢的新聞稿、媒體記者要隨行訪問需找國台辦等，坐實了國民黨就是中國的旗子。她認為，鄭麗文接續的行程，國台辦恐怕還在觀察中包含，美中關係、台灣總預算、軍購條例審查等進程，隨時掌握在中共手中。

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