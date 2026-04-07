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    首頁 > 政治

    國民黨AI片宣導「和平才能躺平」 王丹怒嗆：打算出賣什麼？

    2026/04/07 11:10 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文今將率團訪中。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文今將率團訪中。（資料照）

    國民黨近日於臉書粉專接連發布AI影片，5日影片內容展示各種「躺平」時刻，稱「有和平才能躺平，和平最大」，6日影片強調「不要戰爭，只要和平」，喊話為了守護共同的家園，為了和平站出來。對此，中國民運人士王丹質疑，「國民黨主張『躺平』，是打算放棄或出賣什麼？」

    王丹昨晚於臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」發文指出，「有一種『躺平』，前提是放棄；中國年輕人『躺平』，是放棄向上奮鬥的自由，換取免於過度『內卷』（無效益的過度競爭）的空間。」

    王丹質疑，還有一種「躺平」，實質上是出賣。出賣自己的肉體，換取錢財。接著反問「不知道國民黨主張『躺平』，是打算放棄，或者出賣什麼呢？」

    看到貼文後網友狂酸，有人說「K黨只知道跟風，根本不知道躺平的原意結果鬧個大笑話……」、「中國國民黨早已出賣台灣～」、「她是下跪臣服，脊椎斷了」、「我個人認為，他們只在乎『眼前的』、『自己的』利益，他們對國家、人民、社會弱勢的權益，好像都不是很關心，以前如此，似乎現在也是如此」。

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    中國國民黨主席鄭麗文。（資料照）

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