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    首頁 > 政治

    鄭麗文今訪中！葉耀元諷國民黨：當「中國人」別拉台灣人下水

    2026/04/07 10:42 即時新聞／綜合報導
    中國國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    中國國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    應中國共產黨邀請，國民黨主席鄭麗文今（7日）將率團訪中，預定在北京會見中共總書記習近平。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元提出3點分析，更直言「中共跟國民黨喜歡搞兩岸一家親，因這兩者都是『中國人』此概念的創造者和渲染者」。

    據外媒《華爾街日報》5日報導提到，中國3月底於上海南北側海域劃定多塊「飛航公告」（NOTAM）空域，且持續時間超過40天，且中方並未對此給出任何解釋，進而引發外界揣測，中共未來是否將在劃定空域內進行軍事演習活動。

    「幾個國際關係的常識跟大家分享。」葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文提出3點分析，首先，談話前給你下馬威，然後你還不敢吭聲，這只證明了你要不就是對方的內應要不就是又蠢又弱，拿著全體台灣人的未來在開玩笑。

    他說，再者，「跟流氓政權」任何的談話都不會取得和平，甚至是任何信任。美國對中國根本就沒有信任，更在霸權競爭的基礎上對中國處處提防，阻止對方的滲透。但國民黨卻反其道而行，葉耀元諷刺道「真是21世紀的奇觀」。

    葉耀元最後嘆說，「認同自己有中國文化或中國漢族的血統，是你家自己的事情。」但請不要拖不認同此觀點的人下水。中共跟國民黨喜歡搞兩岸一家親，因為這兩者都是「中國人」這個概念的創造者跟渲染者。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「台灣中國一邊一國！台灣人不是中國人！」，還有網友酸說「習近平會握著鄭麗文的手：我們兩黨會一起合作，完成偉大中華民族的統一大業。結束」、「中共喊：兩岸一家親，這塊牌子最好用兩邊都可以用作遮羞布，擋著背後的勾當！」。

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