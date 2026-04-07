為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文訪中轟綠營抓匪諜 卓榮泰反擊：台灣沒人接受躺平

    2026/04/07 09:41 記者陳政宇／台北報導
    國民黨主席鄭麗文今（7日）將率團訪中並會見中共總書記習近平，行前批評民進黨「抓匪諜、鬥陸配」讓民眾反感。對此，行政院長卓榮泰反批，他不認為台灣現在有任何人可以接受這種「躺平模式」。（記者劉信德攝）

    國民黨主席鄭麗文今（7日）將率團訪中並會見中共總書記習近平，行前批評民進黨「抓匪諜、鬥陸配」讓民眾反感。對此，行政院長卓榮泰反批，他不認為台灣現在有任何人可以接受這種「躺平模式」。（記者劉信德攝）

    國民黨主席鄭麗文今（7日）將率團訪中並會見中共總書記習近平，行前批評民進黨「抓匪諜、鬥陸配」讓民眾反感。對此，行政院長卓榮泰反批，國共兩黨不只吳石的共諜案傷害國家最深，當年傅作義「北平模式」投降是國家大敗的關鍵，他不認為台灣現在有任何人可以接受這種「躺平模式」。

    立法院會今繼續進行施政報告總質詢。卓揆會前接受媒體聯訪，被詢及如何看待「習鄭會」，以及鄭麗文提到，民進黨近年抓匪諜、鬥陸配，讓民眾反感，此行是要打破惡意。

    對此，卓榮泰回應，他對黨務活動予以祝福，但會高度關注。

    卓榮泰強調，從歷史上來看，國共兩黨之間，不只有吳石的共諜案傷害國家最深；當年傅作義的北平模式，是把整個國家邁向最後大敗的一個重要關鍵。

    卓榮泰進一步說明，用投降、不抵抗、不作為的投降方式，這是歷史上最著名的北平模式，「我不認為台灣現在有任何人，可以接受這種躺平的模式。」

    鄭麗文訪問中國前夕，國民黨中央5日發布AI宣傳影片，主張「有和平才能躺平」是國民黨不容退讓的堅持。影片公開後，質疑聲浪四起。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播