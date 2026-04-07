鄭麗文訪中轟綠營抓匪諜 卓榮泰反擊：台灣沒人接受躺平

國民黨主席鄭麗文今（7日）將率團訪中並會見中共總書記習近平，行前批評民進黨「抓匪諜、鬥陸配」讓民眾反感。對此，行政院長卓榮泰反批，他不認為台灣現在有任何人可以接受這種「躺平模式」。（記者劉信德攝）

國民黨主席鄭麗文今（7日）將率團訪中並會見中共總書記習近平，行前批評民進黨「抓匪諜、鬥陸配」讓民眾反感。對此，行政院長卓榮泰反批，國共兩黨不只吳石的共諜案傷害國家最深，當年傅作義「北平模式」投降是國家大敗的關鍵，他不認為台灣現在有任何人可以接受這種「躺平模式」。

立法院會今繼續進行施政報告總質詢。卓揆會前接受媒體聯訪，被詢及如何看待「習鄭會」，以及鄭麗文提到，民進黨近年抓匪諜、鬥陸配，讓民眾反感，此行是要打破惡意。

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對此，卓榮泰回應，他對黨務活動予以祝福，但會高度關注。

卓榮泰強調，從歷史上來看，國共兩黨之間，不只有吳石的共諜案傷害國家最深；當年傅作義的北平模式，是把整個國家邁向最後大敗的一個重要關鍵。

卓榮泰進一步說明，用投降、不抵抗、不作為的投降方式，這是歷史上最著名的北平模式，「我不認為台灣現在有任何人，可以接受這種躺平的模式。」

鄭麗文訪問中國前夕，國民黨中央5日發布AI宣傳影片，主張「有和平才能躺平」是國民黨不容退讓的堅持。影片公開後，質疑聲浪四起。

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