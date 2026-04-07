提醒鄭麗文！邱垂正：習政權併吞台灣野心依舊 勿淪為統戰工具

陸委會主委邱垂正。（資料照）

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請今日起將展開為期六天的中國行。陸委會主委邱垂正今受訪時表示，政府支持對等尊嚴、相互尊重、不預設任何政治前提的兩岸正常健康有序的交流；但陸委會要嚴正的反對，為了換取赴陸交流的門票，出賣傷害國家主權尊嚴、國家利益與台灣的自由民主。

邱垂正呼籲，鄭麗文主席必須要嚴肅看待中共習近平政權，併吞台灣的圖謀、野心依舊沒有改變。國人支持強化國防實力，堅定守護台灣的決心。所以要請鄭麗文千萬不要配合中共的政治劇本，淪為中共對台統戰分化的工具。

請繼續往下閱讀...

「既然即將前往，就必須要把台灣的主流民意反應清楚！」邱垂正表示，陸委會呼籲鄭麗文在面對中共當局時，當面要求中共要立即停止對台軍機艦擾台等複合性施壓，要正視中華民國存在的事實，要正視台灣2300萬人民對自由民主的價值與生活方式的堅持。

邱垂正提醒，鄭麗文此行要堅定拒絕接受沒有中華民國生存空間的一中框架陷阱，不要低頭附和北京當局消滅中華民國的敘事、政治倡議，更不要配合中共傳達給國際社會傷害台灣的錯誤訊息。

在法律紅線上，邱垂正說，赴陸交流都要嚴守「兩岸條例」及其他法律，沒有政府授權，不得簽署有關於政治性的協議以及跟政府公權力有關事項的協商。

邱垂正重申，政黨交流不能取代官方的機制，兩岸涉及公權力的事項，必須要由兩邊的政府透過務實協商解決，這樣對全體國人的權益最有保障。陸委會亦呼籲，中共當局要拋棄敵意的思維、統戰的操作，唯有與台灣的民選合法政府溝通對話，才有改善兩岸關係、良性互動的可能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法