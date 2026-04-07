「連鄉長都慘敗」！魏平政傳被徵召選彰化縣長 藍小雞皮皮挫

魏平政（左）20年前社頭鄉長選舉敗給蕭如意（右）。（資料照）

國民黨彰化縣長人選難產，黨中央有意徵召前考紀會前主委魏平政參選。消息傳回魏平政的老家社頭，鄉民均感詫異，因當他被稱為「政二代」、「富二代」身份對上國民黨籍鄉長，輸得「慘不忍睹」，這次如何挑戰綠營強敵陳素月，很多「藍小雞」都皮皮剉。

20年前，魏平政為了繼承母親魏陳春惠鄉長衣缽，首度踏入政壇，他初試啼聲，有母親的庇蔭，再結合實力強大的國民黨紅派大老、前立委蕭景田，仍慘敗給國民黨提名的鄉長蕭如意。

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當年蕭如意獲得1萬4122票，無黨籍的魏平政只得7952票，兩強相爭，有母親鄉長的庇蔭，魏拿此票數，可謂輸得難看。

一名地方政壇人士說，社頭歷來鄉長都由蕭姓擔任，「宗親票」左右鄉長選局，直到1998年才被琨蒂絲織襪董娘魏陳春惠打破，無黨籍的她擔任2屆鄉長後2006有意交棒給兒子魏平政，但遇到國民黨提名的對手蕭如意，為了爭取「宗親票」，魏陳春惠找來時任縣議員的蕭景田結盟，但對手蕭如意與蕭景田有嫌隙，這反而激發蕭氏家族與反對勢力團結支持蕭如意，形成「反魏」共識。宗親票不論藍綠一面倒向蕭如意，魏平政即使有經濟實力（絲襪世家）與母親政治餘蔭，仍難以翻轉地方勢力版圖。

琨蒂絲魏家與蕭景田是幾十年的好交情，蕭景田在2012年尋求立委連任，意外敗給魏明谷後漸漸淡出彰化政壇，而琨蒂絲魏家也幾乎不再涉入彰化政壇。這次魏平政突然被黨中央點名參選縣長，地方用「連鄉長都選不上的咖」形容，大家普遍看衰魏平政挑戰陳素月的能力。

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