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    首頁 > 政治

    施政滿意度提升 蔣萬安：參考調查、續推無菸城市、全方位育兒措施

    2026/04/07 09:25 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安對於施政滿意度調查提升表示，會用心地參考。（資料照）

    台北市長蔣萬安對於施政滿意度調查提升表示，會用心地參考。（資料照）

    台北市研考會日前公布去年12月下旬民意調查結果，市長蔣萬安整體施政滿意度69.1%，較前次調查上升4.4個百分點，台北市長蔣萬安表示，每一個調查都會用心地來參考。

    台北市研考會6日公布去年12月下旬民意調查結果，蔣萬安整體施政滿意度69.1%，較前次調查上升4.4個百分點，其中，醫療健康滿意度81.1%、環保及帶動城市運動風氣等面向滿意度超過70%，教育、社福、文化活動、公安消防、治安滿意度60%以上，交通、經濟發展滿意度近60%，也較前期成長。另有76.9%表示以住在台北市為榮，顯示市民高度同城市發展與生活環境。

    蔣萬安今（7）日出席市政會議前被問到民調的結果時表示，每一個調查都會用心地來參考，謝謝市民朋友的肯定，這也是台北隊以及所有市民朋友共同努力的成果。不管是從大巨蛋完工啟用，帶來了演唱會經濟；捷運六線齊發 2.0，不只提供民眾更便利的交通工具，也讓基北北桃首都圈即將實現山手線。

    蔣萬安說，成功爭取輝達（NVIDIA）落腳北士科，讓台北接下來成為全球AI科技發展最強的一個心臟。台北市從各個市政面向來持續地不斷推動各項的政策，這段期間的進步也得到新加坡李光耀城市獎特別獎的殊榮。

    他表示，接下來不管是無菸城市、全方位的育兒措施，種種這些都希望讓台北加速地進步，讓所有的市民在台北市都感到非常的光榮。

    至於對於民進黨會推出什麼樣的對手，蔣萬安仍重申，離選舉還有一段時間，他就是全力地專注在市政上面。

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