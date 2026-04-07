鄭習會今啟程 高雄綠營諷見「習」小妹進京、這柯「髮夾彎」力挺

鄭習會今啟程 高雄綠營形容見「習」小妹進京述職、這柯卻「髮夾彎」力挺。（記者王榮祥翻攝）

國民黨主席鄭麗文今啟程訪中國，預計拜會中國國家主席習近平，高市議會民進黨團總召江瑞鴻形容，像是統戰見「習」小妹，進京述職初體驗，並強烈質疑要選高雄市長的柯志恩「髮夾彎」力挺。

民進黨團點名國民黨高雄市長參選人柯志恩，3月19日對於「鄭習會是年底選舉大利多」話題，還公開希望鄭「多聽不同民意與主流民意看法」，避免單一策略拖累整體選情，然而同月30日鄭習會成行後，柯立刻改口稱「促進兩岸和平、避免戰火衝突」是台灣主流民意，更認為鄭麗文「有她的智慧與底線」，不只態度「髮夾彎」，和過去惡修財劃法嘴臉如出一徹。

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民進黨團幹事長林智鴻指出，習近平早在2019便把九二共識和一個中國、一國兩制劃上等號，連時任國民黨青年改革委員的徐巧芯，也曾在2020年認為中共「時常吃九二共識的豆腐」，並質問國民黨要如何要求中共回歸九二共識的原本意涵。

6年後的此刻，鄭麗文卻強調鄭習會完全立基於「堅持九二共識、反對台獨」，卻連「反對一國兩制」這六字都不敢講了，而不論柯志恩過去擔任國民黨副秘書長或智庫執行長，都以這六字綁定九二共識，如今面對「北京朕意」疊加「台北鄭意」，「反對一國兩制」不見了。

綠營抨擊柯志恩毫無道德勇氣，卻要大家相信鄭的智慧與底線，騙得了自己和少數同溫層，「騙不過所有堅守台灣意識的高雄人！」

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