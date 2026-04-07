高雄市府首例！研考會人員赴南韓交流半年

高市府首派員赴韓國高陽市參與職員交流計畫，研究發展考核委員會助理研究員楊雅婷（右二）在家人支持下，將於4月啟程展開6個月的研習。（市府提供）

高雄市與南韓高陽特例市2025年簽署城市合作備忘錄後，雙邊交流持續深化，在高陽市邀請下，高市府今年首度參與「Korea Heart to Heart（K2H）職員交流計畫」，由研究發展考核委員會助理研究員楊雅婷於4月啟程赴韓，展開為期約6個月交流研習。

高雄市政府行政暨國際處長張硯卿表示，這次高雄首次獲邀參與K2H計畫，象徵兩市簽署合作備忘錄後，從智慧城市與會展交流，進一步延伸至公務體系人才互動，持續拓展多元合作。

請繼續往下閱讀...

行國處說明，「Korea Heart to Heart（K2H）職員交流計畫」為南韓地方政府推動國際交流的重要平台，由大韓民國市道知事協議會自1999推動，由各地方政府執行，邀請與南韓具交流基礎或合作潛力的海外城市公務員參與。

代表高雄市赴高陽參與交流的楊雅婷在高市府服務14年，她表示，申請前往南韓受訓是期待能深入了解南韓地方治理及城市發展經驗，成為高雄與高陽交流合作的橋梁，為兩市未來互動累積更多成果。

楊雅婷的先生任職於高雄市消防局特種搜救隊，夫妻在職場有共同理想，她也感謝家人的全力支持，讓她得以專心投入交流計畫，將把在韓期間的國際經驗轉化為持續精進公共服務的動力。

研考會主委陳博洲表示，國際交流有助於拓展公務人員視野，也是借鏡各國的城市治理經驗、提升政策研析能力的重要途徑。此次同仁赴高陽參與K2H職員交流計畫，盼能深入了解南韓地方行政與城市發展實務，並將交流成果回饋市政業務，作為高雄推動智慧治理與城市創新的參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法