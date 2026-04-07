李貞秀遞補立委前白營內早有人示警 張育萌：黨中央不當一回事

民眾黨中配「立委」李貞秀爭議連環爆，除了國籍爭議未解，近日還狂爆料黨內各種內幕，引發黨內人士質疑。（資料照）

民眾黨中配「立委」李貞秀爭議連環爆，除了國籍爭議未解，近日還狂爆料黨內各種內幕，引發黨內人士質疑。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文指出，早在2023年徐春鶯被炎上、李貞秀被塞進民眾黨不分區時，就有超多與李貞秀互動過的民眾黨人傻眼；在去年李貞秀快要遞補上立委時，黨內更早有人示警，希望不要讓李貞秀真的當上立委，不料黨中央根本不當一回事。張育萌對此直言，民眾黨內根本就知道問題在哪。

張育萌在臉書發文指出，爆料升級。李貞秀之前在鴻海上班，結果選完反咬高虹安「過河拆橋、郭家班的市長」。民眾黨內早就警告「雙重國籍不能當立委」，黨中央還是一路放行，把她塞進立法院。

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張育萌表示，李貞秀之前在鴻海上班，在民眾黨成立隔年，也就是2020年，李貞秀上網填入黨資料。表格上需要填「介紹人」，她就莫名填「郭台銘」。但填完入黨申請，她根本沒繳黨費，也沒參加黨務。2021年，民眾黨在新竹辦公投的宣講，李貞秀不知道從哪裡冒出來，跑去找現場的工作人員，繳了「一萬元」的黨費。這個價碼是「終身黨員」。

張育萌指出，直到2022年，李貞秀又突然跑到黨部說，「我可以代表民眾黨選竹北市長。」李貞秀深信，竹北市長「贏的機率很大」，因為那年「四咖督」（四個候選人的意思）。

當時，國民黨派林為洲（時任立委），民進黨派鄭朝方（後來選上）。當時的竹北市長是無黨籍的何淦銘，第三位候選人是他的主任，叫做郭漢章。這位郭漢章邊緣到，連李貞秀都忘記他的名字。總之，李貞秀不知道哪來的「謎之自信」，認為這樣「民眾黨有不贏的道理嗎？」

張育萌指出，李貞秀一直對高虹安耿耿於懷，曾經私下罵高虹安「選上之後是不是一樣過河拆橋，半點沒把我們台灣民眾黨放在眼裡」。在李貞秀的認知裡，高虹安選上不是因為她多優秀，就是因為「藍白合成功」。雖然這也不能說李貞秀講錯，但這種批評當然對民眾黨來說很傷。張育萌也提到，李貞秀之前直接對黨內反諷高虹安，說「還以為他個人郭家班的市長」。就是在說高虹安只效忠郭台銘，對民眾黨沒什麼忠誠可言。

張育萌質疑，2023年徐春鶯被炎上之後，李貞秀就被塞進民眾黨不分區，說是要代表「中配」。但從前一次地方選舉，黨內超多跟李貞秀互動過的人都認為她很雷，直接原地傻眼（這跟國籍完全無關），但為了大選相忍不敢講。直到去年年中，「兩年條款」快要到期，也就是說李貞秀快要遞補上了。所以民眾黨內「有志之士們」，使出渾身解數，想讓李貞秀不要真的當上立委。

張育萌指出，去年8月，早就有黨代表試著提醒，直接用李貞秀的「雙重國籍」身分對黨內示警。張育萌直言，「你沒聽錯，現在民進黨在罵李貞秀的「雙重國籍」，早在去年民眾黨內就有人示警了」。

話講到多白呢？當時打算直接要求：黨中央應該清查不分區立委和「候補人員」的國籍、戶籍紀錄，「如果發現具有中國的國籍、戶籍，或曾領有中國身分證號者，應立即撤銷其不分區遞補資格，並主動向中選會報備。」結果，黨中央不當一回事。

張育萌質疑，有沒有搞錯啊，所以今年2月初，李貞秀就職的時候，拿出自己亂填的「放棄國籍申請表」，哭哭啼啼地說她跑去對岸一趟，結果被拒收。還衝去陸委會送件，要陸委會幫她辦放棄國籍，不然就是民進黨打壓中配。原來這齣鬧劇，從頭到尾李貞秀就是自導自演啊。

張育萌直言，因為民眾黨中央對「雙重國籍不能當立委」的法律，根本早就一清二楚。還是民眾黨又要抹綠，說去年想提案的黨代表，是青鳥臥底嗎？

張育萌也諷刺，民眾黨的群組一個比一個還好看，這麼盲從支持阿北，又網內互打第一名。不是啊，當初堅持要放中配在不分區的，不就是你們最愛的阿北嗎？最好笑的還是蔡壁如。現在搞成這樣，蔡壁如直接說「⋯⋯已經是火燒罟寮、沒救了」。

張育萌表示，所以民眾黨內其實根本就知道問題在哪嘛。這個黨內有清醒的人，會檢舉高虹安亂搞助理費；也有覺醒的人，檢舉李貞秀「雙重國籍不能當立委」。

張育萌質疑，黨主席明明是讀到法學博士的法盲，卻搞得像看不懂中文法條，既挺高虹安、又挺李貞秀。張育萌也「奉勸黃國昌」，不管檢舉高虹安的，還是檢舉李貞秀的，都是國昌老師一直強調要保護的「吹哨者」呀。張育萌在文末也諷刺，民眾黨內爆「互相吹哨」，黃國昌現在開除都是在打臉自己。

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