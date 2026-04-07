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    首頁 > 政治

    台灣重返豬瘟非疫國！ 周軒再轟中市擺爛「市長卻重返總統競爭行列」

    2026/04/07 09:36 即時新聞／綜合報導
    中央災害應變中心去年公布台灣首例非洲豬瘟疫調，推論病毒來源是台中案例場，「蒸煮設備似乎是擺好看」。（資料照）

    中央災害應變中心去年公布台灣首例非洲豬瘟疫調，推論病毒來源是台中案例場，「蒸煮設備似乎是擺好看」。（資料照）

    農業部6日證實，台灣提前獲世界動物衛生組織（WOAH）核可，恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區，重返亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。對此政治工作者周軒揶揄稱，台中市政府在豬瘟期間「擺爛」，如今市長似乎也要「重返國民黨2028總統候選人競爭行列」。

    周軒6日在臉書發布貼文指出，台灣終於重返亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。自2026年2月21日提交重回非疫區申請後，短短1個多月就通過了WOAH的嚴謹審查。

    周軒強調，審查原本預計要花費半年以上的的流程，「農業部的同仁們真的辛苦了。」

    2025年10月21日台中市發現首例非洲豬瘟案例。話鋒一轉周軒表示，「然後那個當初擺爛的台中市政府，他們的市長，現在看起來，也要重返國民黨2028總統候選人競爭行列了。」

    中央災害應變中心去年11月公布台灣首例非洲豬瘟疫調，推論病毒來源是台中案例場，「蒸煮設備似乎是擺好看」。民進黨秘書長徐國勇當時痛批，豬瘟事件凸顯台中市政府行政怠惰，未落實廚餘蒸煮稽查，台中市長盧秀燕卻一直想把議題導向政治問題，忽視這是刑法問題。

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