狠批國民黨討好小粉紅！黃暐瀚：輸了3次大選就忘記反共

黃暐瀚6日直言，「台澎金馬2350萬人」才是任何在台灣尋求執政的政黨，所必須爭取關心的對象。（資料照）

美國眾議院議長裴洛西2022年訪台，時任國民黨主席朱立倫當時表示，親美向來就是國民黨的路線，誠摯歡迎所有對中華民國、對台灣支持的朋友來訪問。對此資深媒體人黃暐瀚表示，回顧國民黨2022年裴洛西事件前後的公開發言，立場已今非昔比，「為什麼輸了3次總統大選之後，就退到忘記反共，忘記是誰要侵略台灣了？」

黃暐瀚6日晚間在臉書發布貼文稱，當天早上直播把2022年裴洛西事件前後，國民黨的公開發言「重述一次」，隨後就有網友來信，「暐瀚哥，原來國民黨之前的講法就跟你現在一樣啊！」

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黃暐瀚感慨表示，國民黨原本也是秉持「捍衛中華民國」、「愛台灣」、「對中共溫和但不退縮」的立場。

他接著說，「為什麼輸了3次總統大選之後，就退到忘記反共，忘記是誰要侵略台灣了？我真不知道。得民心者，得天下，台灣的總統選舉，只有台澎金馬2350萬人可以投票，這群人才是任何在台灣尋求執政的政黨，所必須爭取關心的對象。」

黃暐瀚強調，國民黨應該爭取關心台澎金馬2350萬人，而不是去討好「海外的網路帳號」、「小粉紅」、「對岸網友」。黃暐瀚直言：「他們都不住在台灣這塊土地上，也無法投下任何一票。」

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