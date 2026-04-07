為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    狠批國民黨討好小粉紅！黃暐瀚：輸了3次大選就忘記反共

    2026/04/07 08:20 即時新聞／綜合報導
    黃暐瀚6日直言，「台澎金馬2350萬人」才是任何在台灣尋求執政的政黨，所必須爭取關心的對象。（資料照）

    黃暐瀚6日直言，「台澎金馬2350萬人」才是任何在台灣尋求執政的政黨，所必須爭取關心的對象。（資料照）

    美國眾議院議長裴洛西2022年訪台，時任國民黨主席朱立倫當時表示，親美向來就是國民黨的路線，誠摯歡迎所有對中華民國、對台灣支持的朋友來訪問。對此資深媒體人黃暐瀚表示，回顧國民黨2022年裴洛西事件前後的公開發言，立場已今非昔比，「為什麼輸了3次總統大選之後，就退到忘記反共，忘記是誰要侵略台灣了？」

    黃暐瀚6日晚間在臉書發布貼文稱，當天早上直播把2022年裴洛西事件前後，國民黨的公開發言「重述一次」，隨後就有網友來信，「暐瀚哥，原來國民黨之前的講法就跟你現在一樣啊！」

    黃暐瀚感慨表示，國民黨原本也是秉持「捍衛中華民國」、「愛台灣」、「對中共溫和但不退縮」的立場。

    他接著說，「為什麼輸了3次總統大選之後，就退到忘記反共，忘記是誰要侵略台灣了？我真不知道。得民心者，得天下，台灣的總統選舉，只有台澎金馬2350萬人可以投票，這群人才是任何在台灣尋求執政的政黨，所必須爭取關心的對象。」

    黃暐瀚強調，國民黨應該爭取關心台澎金馬2350萬人，而不是去討好「海外的網路帳號」、「小粉紅」、「對岸網友」。黃暐瀚直言：「他們都不住在台灣這塊土地上，也無法投下任何一票。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播