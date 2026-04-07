盧秀燕團結大會缺2議員 蘇柏興：「已在整合」沒有問題

盧秀燕舉辦團結大會，立委及市議員幾乎都到齊，獨缺兩名市議員。（資料照）

國民黨台中市長民調3月31日結束，由立法院副院長江啟臣勝出，但過程兩派支持的人馬產生心結短期內恐仍無法化解；台中市長盧秀燕3日號召舉辦團結大會，黨籍立委及多數黨籍市議員都到場，唯有支持楊瓊瓔甚力的潭雅神前市議員吳顯森的兩個市議員兒子吳呈賢、吳建德都未出席，顯見心結仍在；對此，國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，已在整合中，江啟臣已去拜會，楊瓊瓔也會幫忙，國民黨團結沒有問題。

雖然4月3日的團結大會，不管是黨主席鄭麗文、市長盧秀燕、立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔4人抱在一塊，與後方的黨籍立委及黨籍市議員笑得相當開心，對外呈現國民黨團結的畫面，但是現場卻缺了吳呈賢及吳建德兩位兄弟檔的市議員。

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在初選的過程中，當多數立委及市議員都表態支持江啟臣，吳呈賢及吳建德兩人因為父親吳顯森與同樣是潭雅神的立委楊瓊瓔交情深厚，表達支持楊瓊瓔，但因雙方陣營打到後期都心結愈深，即使楊瓊瓔在民調出爐後，願賭服輸，展現大度，當天就表態對江啟臣的支持，翻過下一頁，但支持者還是難以釋懷。

盧秀燕為了整合國民黨的力量，親自號召團結大會，黨主席鄭麗文還特地南下，不但立委全到，連市議員除了吳家兄弟，大家都到齊。

蘇柏興表示，要支持者心情要完全平復要需要慢慢來，國民黨已經在整合了，楊瓊瓔也在幫忙，江啟臣已去拜會，國民黨團結沒有問題。

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