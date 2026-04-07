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    首頁 > 政治

    陳柏惟要加入民進黨提性騷往事 白營打臉「二次傷害」

    2026/04/07 05:56 記者黃旭磊／台中報導
    前台中市立委陳柏惟（圖）宣布要加入民進黨，隨即重提3年前對團隊女志工進行言語性暗示往事。（資料照）

    前台中市立委陳柏惟（圖）宣布要加入民進黨，隨即重提3年前對團隊女志工進行言語性暗示往事。（資料照）

    前基進黨台中市立委陳柏惟4日下午在臉書宣布要加入民進黨，黨部尚在審核期間，陳柏惟隨即再重提3年前對團隊女志工進行言語性暗示，稱以前的 3Q 比較「大辣辣」，現在的 3Q 明白，熱血不能沒有邊界，民眾黨西屯區議員參選人劉芩妤，立即回應痛批這是對女性二次傷害。

    陳柏惟在2023 年6月，遭團隊女志工指控曾多次進行言語性暗示、甚至有「蹭臉頰」行為，陳柏惟當時發文道歉後，表示自己「傷害了支持者的期待與信任」，並宣布退出 2024 年立委選舉，兩年後，陳柏惟今年4月宣布加入民進黨，並透露不排斥投入2026年底選舉，還在臉書發文提及​「過去被指控的性騷擾爭議」。

    陳柏惟說，當時的情況，是朋友們在熱鬧開心的聚會中，大家喝了點酒、說了些酒席間的玩笑話，以前的 3Q 比較「大辣辣」，現在的 3Q 明白：熱血不能沒有邊界，幽默不能沒有同理心。

    民眾黨西屯區議員參選人劉芩妤痛批，這種說法不只是卸責，更是對當時受到冒犯、受到傷害的女性，造成再一次的二次傷害。

    劉芩妤說，政治人物一邊公開道歉，一邊又在事後辯稱自己不是認錯，那麼這樣的道歉，到底是在負責，還是在止血？是在反省，還是在做公關？

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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