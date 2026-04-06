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    首頁 > 政治

    爭彰化縣長藍內訌》跳過3人初選直接徵召變「空降」？魏平政回應了

    2026/04/06 21:59 記者張聰秋／彰化報導
    前國民黨考紀會主委、律師魏平政，表明對家鄉的使命感，投入參選彰化縣長。（魏平政提供）

    前國民黨考紀會主委、律師魏平政，表明對家鄉的使命感，投入參選彰化縣長。（魏平政提供）

    國民黨中央擬徵召前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長，公布時間最快在明（7日）黨主席鄭麗文出訪中國前，最慢參訪回國後，對於捨初選、內參民調，改直接徵召，基層反彈聲浪不斷，質疑魏平政長期不在地方耕耘，形同「空降」，更有人重提他曾選鄉長落敗的往事，直言勝算不高。對此，魏平政正面回應，強調自己是在地培養的子弟，並非空降。

    魏平政：我是彰化培養的子弟

    57歲的魏平政表示，2005年參選社頭鄉長落敗，主因是派系鬥爭與倉促上陣，那次挫敗促使他在40歲考取律師，累積更多專業能量。他坦言，原本與蕭景田都支持立委謝衣鳯參選，但因謝家長輩堅決反對，他在謝家決定不讓謝衣鳯參選後，才向黨中央表達參選意願，起步雖晚，但對家鄉有使命感。

    二林鎮黨部主委憤而辭職

    原本黨內就有謝衣鳯、洪榮章、柯呈枋共3人表態爭取提名，3人的支持者對於跳過初選機制，直接徵召「第4人」的做法感到不滿更是不解，二林鎮黨部主委謝彥慧更憤而辭職，認為此舉未徵得鄉親共識，讓她難以輔選。

    對此，魏平政說，採取初選或徵召的提名方式由黨中央評估後，自會做出最適當的決定，他無可置喙，予以尊重，目前地方對他的態度多屬不反對，甚至有支持聲音，若獲徵召，他會陸續推出施政藍圖，證明自己是最適合的人選，也將會逐一拜訪持不同意見的地方人士，盡全力溝通促成團結，守住國民黨在彰化的執政基礎。

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