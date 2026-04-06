蔣萬安籲兩岸「對等互惠」 鍾小平：喊口號容易、實踐尊嚴難

國民黨籍台北市議員鍾小平。（資料照）

鄭習會明（7）日登場，台北市長蔣萬安上月30日受訪時說，要持續對話避免誤判，也表示兩岸交流必須秉持「對等、尊嚴、善意、互惠」原則。雖有質疑聲音，認為蔣萬安對中態度模糊，但北市府副發言人蔡畹鎣反駁，蔣萬安已明確回應。國民黨籍台北市議員鍾小平指出，真正的關鍵在於實際對話，蔣目前的表態「僅屬中規中矩發言。」同黨籍台北市議員曾獻瑩則說，民進黨在雞蛋裡挑骨頭；同黨籍台北市議員徐弘庭也同意，說不要在小細節上面吹毛求疵、做文章，「聽其言、觀其行」。

鍾小平指出，雖然蔣萬安提出的「對等互惠」是正確的原則，但這些僅止於表面方針，真正的關鍵在於實際對話中是否展現出「對等尊嚴」。他也說，空有原則性的口號相對容易，但要在黨對黨的協商中實踐出具備尊嚴的對話卻並非易事，因此蔣萬安目前的表態僅屬中規中矩的原則性發言。

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鍾小平針對鄭習會分析，此次會面的基本調性仍環繞在兩黨「反台獨」的立場，若鄭麗文能在南京技巧性地透過「孫中山創立中華民國」等說法「偷渡」立場，只要承襲馬英九「創造模糊」基調，便算小幅得分。他也說，國民黨的躺平影片或是其他輿論，都比不上鄭麗文在習近平面前講的話，「那些批評是小菜，真正會面才是牛排。」

曾獻瑩說，這次是兩黨領導人會面，在過去都有前例可尋，不存在對等問題，兩黨也不會為此有緊張關係；民進黨因為無法與共產黨領導人對話，擔憂兩岸和平的紅利被國民黨獨攬，只好在雞蛋裡挑骨頭。

徐弘庭強調，不應在搭乘鄭麗文搭乘上海航空，而非我國航空公司等細節上吹毛求疵，因為航機時間是由我國民航局核定，限制對岸航機時間反而彰顯我國主權。他強調，應以「美中台」而非「台灣中心論」的架構觀察國際關係，在今年戰火密布的局勢下，光是願意會面就釋放了難得的和平訊號，顯示對岸並未完全放棄和平路線。

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