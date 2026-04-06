鄭習會前國民黨喊「躺平」 學者：中國希望台灣人集體躺平

國民黨主席鄭麗文訪問中國前夕，國民黨中央發布「躺平」影片，宣稱「因為這裡夠和平，我們才能躺平來享受一切」。（擷取自網路）

國民黨主席鄭麗文訪問中國前夕，國民黨中央發布「躺平」影片，宣稱「因為這裡夠和平，我們才能躺平來享受一切」。關於這部影片詭異之處，學者示警，「躺平」代表不作為與逃避責任，在國民黨的影片，卻被轉化成一種可安心享受的生活狀態，實際上，中國希望台灣人集體躺平，這種不良價值在台灣社會擴散，對強化安全防衛的必要性將逐漸鬆動。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，中國網信辦去年已經明確把「躺平」列為禁止的網路言行，認為這會削弱社會的行動能力，是不被允許的負面價值導向。如今國民黨卻把同一個概念拿來包裝成台灣應該追求的「和平」，而且是在主席即將訪問中國之前釋出這樣的訊息。

請繼續往下閱讀...

洪浦釗批評，這不只是用語差異，而是把一個被中國官方認定為消極、且需要被壓制的狀態，轉化成台灣可以接受的政治訴求。在中國的語境裡，「躺平」代表不作為與逃避責任，是體制要矯正的問題；但在這支廣告影片裡，卻被轉化成一種可以安心享受的生活狀態。這樣的說法，會讓台灣社會誤以為和平是不需要準備、不需要承擔成本的結果，與當前中國對台武力威脅持續升高的現實形成明顯落差。

洪浦釗分析，這種落差會產生具體的外部效果，中國之所以在內部壓制「躺平」，是因為它會削弱自身的行動能力。但如果這種降低警覺、減少行動的不良價值在台灣社會擴散，對中國而言不僅不是問題，反而是樂見其成。這形成了一種不對稱的操作，他們自己不准躺，卻希望台灣人集體躺平。

洪浦釗質疑，當這種觀念被接受，台灣社會對風險的警覺會下降，對強化安全防衛的必要性也會逐漸鬆動。久而久之，被削弱的不只是防衛意志，而是面對現實壓力時應該具備的應對能力。問題的核心在於，此論述會在無形中改變台灣對安全的基本認知。

他強調，當一個社會開始把「不需要準備」當成和平的一部分，本身就是一個警訊。台灣社會當然樂見兩岸有健康有序的交流，但前提應該很清楚，就是在捍衛中華民國的國家利益，以及確保台海和平穩定的基礎上進行，而不是用降低台灣人警覺來換取一種表面安心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法