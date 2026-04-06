推薦魏平政「空降」還人情？蕭景田回應了

前立委蕭景田證實，他與一些地方人士推薦徵召律師魏平政參選彰化縣長。（記者張聰秋翻攝）

國民黨擬徵召前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長，前立委蕭景田今（6日）受訪證實人是他推薦，也認為魏平政出身社頭，服務過家族工廠，在地連結深，就不是「空降」。他說，既然推薦就有輔選責任，只要中央決定，他義不容辭接任黨部主委。

外界好奇，國民黨原本已有3個人包含立委謝衣鳯、參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章爭取提名，如今又冒出第四個，還是很多藍營人士口中不知道是誰、不認識的人，提「空降」人選，不是會讓基層更焦慮嗎？

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對此，蕭景田表明推薦的理由，他說，自己做過2屆社頭鄉長，魏平政的媽媽、魏陳春惠接續連任2屆，他們對社頭都有一份愛，他和魏家早有交情，魏平政做考紀會主委、他當中常委，彼此有過共事情感，魏平政的工作能力大家都知道，既然推薦就有輔選責任，只要中央決定，他義不容辭接任黨部主委。

蕭景田解釋徵召的理由，謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章與民進黨參選人陳素月對比民調，謝衣鳯最高，問題在於謝衣鳯的家人不可能同時姊弟兩人一人選縣長、一人選議長，會出現縣政監督的矛盾，謝家因此反對謝衣鳯參選，希望維持謝衣鳯繼續當立委、謝典霖選議長的策略，他和魏平政都支持謝衣鳯選縣長，但家人反對，他才跟一些人士向黨中央推薦徵召魏平政。

傳聞推薦理由之一是還魏平政替蕭景田打贏官司還人情，蕭景田不置可否僅表示，官司委任3個律師，魏平政只是其中一人，主要跟魏家長輩的交情，以及對社頭家鄉的愛，也認為魏平政選過鄉長就算失利，也做過考紀會主委，對選舉與政治並不陌生，是優秀的人才，值得被推薦。

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