中共安排鄭麗文南京謁陵 學者揭統戰：非文化行程

中國國民黨主席鄭麗文。（資料照）

中國共產黨邀請國民黨主席鄭麗文7日率團訪中，中共安排的行程預定先去南京中山陵謁陵，再轉往北京會面中共總書記習近平。學者分析，南京謁陵絕非附帶的文化行程，而是中國設定進入北京前，必須完成的政治前提。這條進入北京的路，本來就是統戰秩序的一部分。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，這種路徑看似尋常的行程安排，實則是一套反覆出現且被高度規格化的政治順序。這種政治順序並非自然形成，而是被中國長期刻意維持的安排。

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洪浦釗指出，自國民黨榮譽主席連戰訪中以來，南京中山陵逐漸成為兩岸政治互動中的關鍵節點，歷任國民黨重要成員在抵達北京之前，多半須先在南京停留。當同樣的動線一再出現，它就不再只是歷史象徵，而是一種具備明確功能的政治流程。

洪浦釗分析，若將這段安排拆開來看，可以更清楚理解其運作方式。這不是行程，而是考察。行為的考察，在於檢視其公開發言是否維持在中國所設定的框架內，是否避開敏感議題，並展現出可被接受的立場。考察體現在對儀節的配合程度，透過尋根這類安排，使參與者進入一個預設的敘事之中，能否北上不是既定結果，而是取決於這段過程是否被認定為政治正確。

「這是認祖歸宗的內政設定！」洪浦釗說，中山陵謁陵不只是歷史紀念，尋根指向血緣連結，祭祖強化文化歸屬，「回家」則將兩岸關係放入一個已經設定好的中國內政框架中。這些元素非自然組合，而是被刻意挑選並反覆使用。

洪浦釗進一步說，這套儀式看起來只是行程安排，其實是在決定妳要用什麼身分進入北京，而那個身分是先經過「認祖歸宗」才成立的。也正因為身分是在這個過程中被設定，後續的所謂「對等交流」，其實早已建立在不對等的基礎上。

他強調，中山陵是被設定出來的政治入口，這段從南京到北京的過程，表面上是行程安排，實際上是一道考察。誰能繼續往上走，最終面見中國領導人，完全取決於是否在這段過程中，有無被認定為合適。

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