稱鄭麗文訪中是承擔責任 傅崐萁：國民黨選擇對人民最有利的路

國民黨團總召傅崐萁今表示，鄭麗文訪中是責任的承擔，更是勇氣的展現；面對複雜的兩岸局勢，國民黨選擇的是一條對人民最有利的道路「和平、穩定、繁榮」。（資料照）

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，將率團7日至12日訪中，外界研判10日與習近平會面。國民黨團總召傅崐萁今日表示，鄭麗文此行是責任的承擔，更是勇氣的展現；面對複雜的兩岸局勢，有人選擇對抗，有人選擇對話，國民黨選擇的是一條對人民最有利的道路「和平、穩定、繁榮」。

傅崐萁指出，當世界動盪不安，戰火陰影籠罩區域安全之際，台灣更需要的是冷靜與遠見，而不是情緒與對抗。鄭麗文即將率團訪問大陸，並與習近平舉行「鄭習會」，這不僅是一場會面，更是一道為兩岸降溫、為台灣開路的關鍵契機。

請繼續往下閱讀...

傅崐萁說，2024年520前夕，他率領共17位立法委員訪問大陸，勇敢破冰，希望透過務實溝通，為兩岸關係打開多個關鍵突破口，包括促成大陸開放團客前往馬祖旅遊，只要台灣方同樣宣布開放團客赴陸，大陸將全面開放團客到台灣觀光；不只為離島觀光注入活水，更為全台灣百工百業興旺發展，全面的繁榮。其他還有推動文旦柚等農特產品解禁登陸，替農漁民打開大陸14億人口的市場；協調增加30個空運直航點，為觀光與商務往來鋪路。

傅崐萁表示，國民黨竭盡全力，就是希望在賴清德總統於520就任前，替兩岸觀光與經貿鋪好路、打好底，用交流取代對抗，用合作降低風險，讓和平緩解衝突，恢復2016年前的兩岸和平繁榮發展。令人遺憾的是，這些得來不易的成果，卻在賴清德執政之後遭到全面推翻，不僅政策急轉彎，讓交流停滯，甚至動用全國網軍綠嘴綠團，鋪天蓋地抹紅抹黑潑糞，將促進兩岸和平的努力扭曲為政治攻擊工具，甚至進一步操作成大罷免的理由。

傅崐萁指出，這樣的政治操作，犧牲的是台灣的老百姓、農民與年輕世代的未來。古人云：「和氣致祥，乖氣致異。」今天的兩岸關係，已經走到一個十字路口，一條路是持續對立、升高衝突，把台灣推向兵凶戰危；另一條路，是重啟對話、累積善意，讓和平重新成為主旋律。國民黨選擇後者，民進黨選擇前者。

傅崐萁強調，民進黨長期以來，不斷操作對立、升高衝突，讓台海局勢瀕臨危險邊緣。從軍事對峙到經濟脫鉤，製造的是恐懼與不安，承受代價的卻是台灣的百姓與產業，換來的是觀光停滯、農產受阻、產業外移、青年焦慮。尤其是台灣優質的農特產品，長期深受大陸市場肯定，若能透過制度化交流重新打開通路，農民的辛勞將得到更好的回報；觀光若能恢復往來，旅宿、餐飲、交通等百工百業都將再現榮景。

傅崐萁指出，鄭麗文此行是責任的承擔，更是勇氣的展現。面對複雜的兩岸局勢，有人選擇對抗，有人選擇對話；國民黨選擇的是一條對人民最有利的道路「和平、穩定、繁榮」。這不只是國民黨的立場，而當面對戰爭與和平的選擇，「和平」與維持現狀，更是2350萬台灣人民共同的心願。人民要的，不是口號式的「抗中保台」，而是真正能「安居樂業」的生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法