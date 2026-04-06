性騷爭議被重提！陳柏惟：道歉不等於承認惡意指控

前立委陳柏惟。（資料照）

前立委陳柏惟近日宣布加入民進黨，並傳出可能獲徵召參選台中市北區市議員。針對過去引發熱議的性騷擾爭議，陳柏惟今（6日）透過長文回應，澄清當時僅是好友聚會間的「酒席玩笑話」，主觀上絕無企圖，並強調道歉是為了公眾人物應有的性平標準與社會責任，而非承認惡意指控。

陳柏惟在臉書發文表示，​​​關於過去被指控的性騷擾爭議，當時的情況是，朋友們在熱鬧開心的聚會中，大家喝了點酒、說了些酒席間的玩笑話。當時現場有多位共同好友在場，「我主觀上絕非有任何企圖。事隔半年多後的指控，其實也有許多在場朋友指出，當時的狀況並非如外界所述。」

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​他強調，當時選擇道歉的原因是，​他非常在意性別平權的社會價值。雖然他的狀況與那些惡意侵犯的案例截然不同，但身為公眾人物，他知道「玩笑」的邊界如果造成對方不適，就是他的失察，「我選擇道歉，不是因為我承認了那些惡意的指控，而是為了我身為公眾人物應有的性平標準與社會責任道歉。」

​他坦言，這件事情讓他深刻學習到公私分際的界線。以前的3Q比較「大辣辣」，現在的3Q明白熱血不能沒有邊界，幽默不能沒有同理心。​標籤或許還在，但他會用更成熟的行動，來證明值得大家的期待，「也感謝持續對我監督鼓勵的力量，是你們鼓舞了我，讓我有勇氣出來跟社會大眾說明。」

​陳柏惟話鋒一轉，將矛頭對準網紅「館長」陳之漢，「特別是去中國經商的陳之漢先生，七年來不斷用破鞋提醒我自己回到公眾場合為人民服務的初衷；並且以身作則的執行開放式性關係，熱血挑戰習近平老婆的底線，以及八萬人吃五十便當的激情，對自己的寵物不教不帶的狠心，再再的用反面例子說明了親中賣台、視生命如草芥、與萬物皆可利用的負面教材；在此祝福豆汁越喝越多，人民幣越賺越飽。」

​他也在文中提到，這幾年走下質詢台，走進政論節目的攝影棚。這段媒體生涯，讓他認識了很多台北與媒體圈的朋友。這是他人生前半輩子沒經歷過的風景，也讓他學會從不同的視角看台灣。

陳柏惟也說，他看到在每個崗位上的專業人士，無論是為了理想還是為了三餐，那份努力都值得尊重。這份學習是他人生重要的養分。面對各界的報導與評論，無論正面負面，他都虛心受教。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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