連假衝刺拜廟遇「小水獺」喊加油 蘇巧慧：一起讓新北更好

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排右1）帶著「新北隊」到林口竹林山觀音寺參拜，和民眾、粉絲合照互動。（蘇巧慧辦公室提供）

今天適逢農曆2月19觀世音菩薩聖誕，民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧展現「把長跑當短跑衝刺」的體力與決心，一早就從八里開跑拜廟，接連前往中和、林口等地廟宇參拜祈福，還遇到「小水獺」粉絲主動擁抱、跟她說「水獺媽媽加油」。蘇巧慧說，大家雖然在不同崗位，但都抱持著一份赤誠之心在為地方服務，盼這份善念能持續傳遞，她會繼續帶「新北隊」深入大街小巷，提出更多政見，一起讓新北更好。

蘇巧慧今早從八里開跑，隨後前往中和、林口等地，包含八里米倉南海觀音佛祖廟、八里西龍巖、中和南山觀音寺，以及林口竹林山觀音寺等多間廟宇參拜祈福，包括前立委江永昌，民進黨新北市議員鄭宇恩、張維倩、張嘉玲、李宇翔，議員參選人游明諺、張志豪、戴翎育分別陪同。

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行程滿檔的蘇巧慧跟民眾互動，展現極高魅力，除有民眾熱情比讚、高喊「一定會贏！」還巧遇蘇巧慧Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》的粉絲「小水獺」主動擁抱她、喊「水獺媽媽加油！」氣氛溫馨熱絡。蘇巧慧說，非常感謝每間廟宇的熱情安排，以及市民朋友的支持與鼓勵，她會持續把握每一分每一秒，爭取更多民眾的認同。

她表示，新北市具備現代化都市面貌，更擁有深厚的宗教文化底蘊，而廟宇不僅是地方信仰中心，更是凝聚社區情感、推動社會公益的重要基地，她特別感謝每間廟宇的現場與會人員，說明自己跟大家雖然在不同崗位，「但都抱持著一份赤誠之心在為地方服務」，她期許這份善念能持續傳遞，造福社會。

蘇巧慧也說，她日前已提出6大福利政見，期盼為市民減輕家庭照顧壓力，未來將持續帶領新北隊深入大街小巷，共同提出更多照顧市民、促進產業、提升城市競爭力的政見，一起讓新北更好。

4天清明連假，蘇巧慧的腳步遍及新北市各角落，日前她也出席由民進黨新北市議員山田摩衣舉辦的兒童節親子活動，與現場家長交流育兒政見。她4月4日也不畏風雨，到中和景新街市場掃街，以及前往新店、烏來等地，與在地的新北市議員陳乃瑜、馬見，議員參選人陳韋任，以及烏來區區民代表布落．馬信，一起傾聽基層心聲。

蘇巧慧今在林口竹林山觀音寺遇到「小水獺」粉絲主動擁抱說「水獺媽媽加油」。（蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧 （左3）與新北市議員鄭宇恩（右2）到八里西龍巖參拜。（蘇巧慧辦公室提供）

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