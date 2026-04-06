國民黨喊「躺平」 黃暐瀚：我很確定這樣做無法換來和平！

資深媒體人黃暐瀚。（資料照）

國民黨主席鄭麗文將與中國國家主席習近平會晤，在質疑聲浪四起之際，藍營發布影片喊「有和平才能躺平」，被網友罵翻。資深媒體人黃暐瀚直言，他很確定「躺平無法換來和平」，看完藍營的AI廣告，他還是不知道藍營到底要用什麼辦法達到「兩岸和平」。

黃暐瀚今天（6日）在臉書發文，「趕在鄭麗文出訪對岸前，國民黨昨天（5日）推出一波AI廣告。裡頭主打『有和平，才能躺平』，清一色訴求年輕人如果想躺平，一定得和平。我不是很確定台灣的年輕人是不是都想『躺平』，但我很確定『躺平無法換來和平』，看完了廣告後，我還是不知道，國民黨要用什麼辦法達到『兩岸和平』？進一步讓台灣年輕人都能『躺平』？莫非藍營的主張是，只要鄭麗文一見習近平，兩岸就此和平？」

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黃暐瀚還列出藍營過去曾說過的話，包括「中華民國是主權獨立的國家」、「中共從未統治過台灣」、「歡迎裴洛西議長訪台」、「中共應尊重中華民國存在的事實」、「捍衛中華民國 守護民主自由」等，這些都是國民黨在2022年時任美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台前後，公開說過的話，慨歎「這些話，過去藍營敢說、常說；現在少說、甚至不說。」

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