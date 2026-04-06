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    首頁 > 政治

    台中國際動漫節4天32萬人次進場 何欣純：將推動邁向「動漫之都」

    2026/04/06 17:00 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨立委何欣純表示，若當選市長，將打造台中市為動漫之都。（何欣純提供）

    民進黨立委何欣純表示，若當選市長，將打造台中市為動漫之都。（何欣純提供）

    台中國際動漫節4月3日至6日在烏日台中國際展覽館展出，明年將移師台中國際會展中心舉辦；民進黨台中市長參選人、立委何欣純今（6）日前往參觀，她表示，4天展期共吸引32萬人次進場，顯示台中發展動漫產業已有厚實基礎，未來有條件朝全城應援「動漫之都」邁進。

    主辦單位表示，4天展期共吸引32萬人次進場，除中部5縣市外，更吸引3分之1人次來自外縣市，整體消費力也高於往年。

    前往參觀的何欣純指出，動漫早已不是特定年齡層的興趣，而是跨世代的共同語言，她發現現場不只有年輕人，還看到「一代漫、二代漫，甚至有三代同台漫」一起觀展，代表動漫文化已從次文化走入日常生活，也成為帶動城市文化與消費的重要力量。

    她認為，未來台中推動動漫發展，不能只停留在單一展覽活動，而是要結合城市空間、商圈活動、餐飲住宿與交通接駁，讓外縣市遊客不只是來看展，也願意留在台中消費、住宿，進一步把人潮轉化為城市經濟效益。

    由於明年台中國際動漫節將移師台中國際會展中心舉辦，她強調，未來若有機會承擔市政責任，一定會主動協助交通接駁與疏導，讓動漫迷來到台中有更方便、更友善的參展體驗。

    何欣純表示，未來若當選市長，可推動公車亭、街道家具與本土動漫IP結合，並支持在國漫館園區常態舉辦Cosplay比賽、同人市集等活動，吸引更多年輕族群親近文化資產，逐步形塑台中鮮明的動漫城市意象。

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