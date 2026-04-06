石碇勘災聽民意 李四川承諾整治永定溪坍塌

國民黨新北市長參選人李四川（左3）拜訪五路財神廟，並傾聽主委、里長「永定溪源頭坍塌」危機。（圖由李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川今（6）日到石碇區看治水現況，面對五路財神廟主委與里長當面陳情「永定溪源頭坍塌」危機，李四川隨即勘查並承諾，當選後將立即啟動跨局處整治，確保邊坡與水源安全，讓在地鄉親免於災害擔憂。另今日適逢他結婚紀念日，現場與遊客熱情互動、親手體驗作麻糬，並獲贈代表「包中」的在地特產包種茶，強調基層聲音即是未來的市政方向。

李四川今日下午前往石碇五路財神廟參拜並視察地方建設。針對五路財神廟主委田朝益與永定里長王金洞反映「永定溪水源頭坍塌」問題，李四川實地了解狀況。他當場承諾，當選後會迅速投入跨局處資源進行搶修與整治評估，確保邊坡與水源地安全，讓在地鄉親免於災害擔憂。

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隨後，李四川轉往石碇老街與攤商及遊客互動，不僅體驗「親手作麻糬」，更與民眾熱情互動，現場氣氛歡愉。光明社區理事長特地送上在地特產「包種茶」，藉其諧音祝福李四川年底選戰順利「包中」。

李四川感性透露，今日正是他的結婚紀念日，能在這個特別的日子收到鄉親熱情的祝福倍感窩心。基層的聲音就是施政方針，未來將把這份溫暖轉化為具體的工程實績，用行動回報石碇鄉親，攜手為新北市打拚。

國民黨新北市長參選人李四川（左3）到石碇老街與民眾互動、合照。（圖由李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川體驗「親手作麻糬」。（圖由李四川競辦提供）

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