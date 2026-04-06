陳光復恢復意識！妻堅信：是民進黨唯一澎湖縣長人選

澎湖縣長陳光復意外發生後，夫人吳淑瑾（左）偕同女兒（右），首度在感恩茶會公開露面。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復大年初一，發放福袋意外摔倒昏迷住院至今，不僅打亂民進黨年底澎湖選舉布局之外，也傳出「換將」之說，賴清德總統原指示馬公市長黃健忠「準備」接班，但又傳出陳光復夫人吳淑瑾有意「代夫出征」，今（6）日吳返鄉舉行「感恩茶會」，強調只有陳光復是唯一綠營澎湖縣長候選人。

賴清德原指示黃健忠待命

陳光復摔倒重傷事件發生後，一直在高雄榮總照顧的夫人吳淑瑾，今日偕同大女兒返鄉，在澎湖第一酒廠舉行「感恩茶會」，澎湖縣政府一級主管、南服中心副執行長顏子傑、民進黨籍議員蔡清續、蘇育德、呂黃春金、七美鄉長呂啟俊、各鄉市村里長及代表等人，其中國民黨籍議員吳政杰、連署支持吳淑瑾「代夫出征」的澎湖開台天后宮主委蔡光明等人都出席，現場湧入近300名支持者。

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「陳光復眼珠能隨指令轉動」

針對外界關心陳光復病情，吳淑瑾表示，目前仍居住在加護病房，但情況已穩定好轉，現眼珠已能隨著指令轉動，強調一定會康復。同時針對「代夫出征」或是「換將」之說，吳淑瑾再度強調，只有陳光復是民進黨中央徵召，截至目前為止，仍是唯一代表民進黨澎湖縣長參選人，相信他一定會好起來，繼續邁向連任之路。

吳淑瑾回憶起當日事發之時，陳光復回家用完午餐，因下午2時有行程，2人約定晚間6時，與新竹返鄉過年的女兒一家人吃飯，女兒要告知懷孕的喜訊，不料中途卻傳來縣長摔倒受傷噩耗，從此整個家庭陷入愁雲慘霧之中，都是大家的支持，讓家人度過危機，因此舉行感恩茶會。

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吳淑瑾向支持者握手致意，向支持者強調陳光復是唯一綠營澎湖縣長候選人。（記者劉禹慶攝）

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