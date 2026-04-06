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    首頁 > 政治

    中共劃設多個航空警告區 學者分析：兩岸交流與發動軍演無正相關

    2026/04/06 15:58 記者黃靖媗／台北報導
    淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑。（資料照）

    淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文7日至12日將率團訪中，擬與中國國家主席習近平會晤，中國卻在此刻宣布於上海近海劃設多個「航空警告區」。對此，淡江大學戰略所副教授林穎佑分析，4月本是共軍演習高峰期，從警告區位置判斷，可能意在針對日本，但也不能排除鄭習會間或會後，中共持續運用「聯合戰備警巡」施壓我國，中共是否發動對台軍演，與鄭習會等其他兩岸互動沒有正相關。

    根據外媒報導，中國在上海近海劃設多個「航空警告區」，自3月27日至5月6日生效，且高度標示為「SFC-UNL」，劃定空域沒有垂直高度限制。

    林穎佑表示，4月為共軍演習高峰期，他認為，共軍會去劃設警告區、警示區，應與之後要進行的相關演訓有關。

    林穎佑指出，這次劃設的航空警告區位置較靠近日韓，代表這些演訓不一定是要針對台灣，可能意在針對首相高市早苗甫訪美的日本，與鄭麗文訪中沒有太大關連。

    但林穎佑也指出，不能排除在鄭習會期間或會後，中共持續運用「聯合戰備警巡」施壓我國，藉以表達無論兩岸溝通狀況如何，中共對台軍事施壓與威懾仍在進行。林也提醒，勿忘去年雙城論壇結束後，中共就立刻對台發動軍演，中共是否發動對台軍演，基本上與鄭習會等其他兩岸互動沒有正相關。

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