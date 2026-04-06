藍徵召魏平政戰彰化？傳鄭麗文出訪前拍板 「摸蜊仔兼洗褲」盤算曝

前國民黨考紀會主委、律師魏平政，可望獲得黨中央提名參選彰化縣長。（記者張聰秋翻攝）

國民黨彰化縣長提名人選可望明朗，黨中央將徵召前國民黨考紀會主委、律師魏平政出戰，推薦他的前立委蕭景田將回鍋接任縣黨部主委，盛傳今天（6日）輔選幹部開會整合意見，最快明天（7日）、黨主席鄭麗文率團出訪中國前會，對外宣布提名人選。

在徵召機制下，藍營彰化縣長人選不再霧裡看花，不過，基層雜音也排山倒海湧入，藍營基層與地方黨部幹部擁謝（謝衣鳯）、反魏（魏平政）的效應出現，黨中央能否在正式公人選後就化解了這次縣長提名僵局充滿變數。

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地方人士指出，魏平政過去僅有一次參選社頭鄉長經驗，長期未在地方深耕，如今直接角逐縣長，恐怕仍需時間累積能量，「勝算不算高」，選戰壓力不小。

不過，也有熟悉內情的地方人士分析，這是一條進可攻、退可守的政治路，用台灣人的話來說，就是一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲；魏平政僅有一次參選社頭鄉長經驗，但個人有意投入，家人態度也由反對轉為支持，核心盤算是先藉縣長選戰快速累積全縣知名度與曝光，補足過去在地方經營的不足。

進一步觀察，即使縣長選戰未能勝出，仍保有下一步空間。若現任立委陳素月轉戰縣長，將牽動第四選區立委補選（員林、田中、大村、永靖、社頭、田尾、二水），該區正是魏平政的家鄉選區，也是蕭景田長期經營的本命區，魏、蕭都是社頭鄉子弟，都算「社頭幫」，組織動員與地方互動相對完整，轉進國會戰場並非沒有機會。

這名地方人士指出，目前檯面上，民進黨第四選區尚未浮出具爆發力的人選，魏平政先跑過一輪縣長選戰，走遍全縣累積知名度，緊接挑戰立委補選，「勝算其實蠻高的」也相對好選。

縱橫政商界的律師魏平政，若能先跑過一輪縣長選戰，走遍全縣累積知名度，對未來政治生涯布局更有空間。（記者張聰秋翻攝）

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