初選審查「一票否決」陳啓宏喊告 賴苡任：簽名筆跡完全不一樣

賴苡任質疑，初選審查委員陳啓宏3月31日與4月6日落款簽名筆跡「完全不一樣」。（取自賴苡任臉書）

國民黨籍台北市議員士林、北投擬參選人賴苡任日前在臉書發文質疑，他的初選資格審查被審查委員陳啓宏「一個人一票否決」，陳啓宏今發布聲明並提告。賴回應，尊重陳提告捍衛聲譽的決心，如同他也想捍衛自己聲譽的決心一樣，「我懂你」，但陳3月31日與4月6日落款簽名筆跡「完全不一樣欸！」合理懷疑其中有一份非親簽，要先釐清真假，才有辦法回應。

賴苡任指出，對比陳啓宏在「提名資格審查委員」與「聲明稿」的落款簽名，明顯不是同一人簽的，筆跡不一樣，反問到底哪一個才是本人親簽？哪一個才是真正的陳啓宏？

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賴苡任提到，3月31日陳啓宏才剛簽完名，不可能短短幾天、到4月6日簽名就不一樣了吧？合理懷疑「有一個簽名不是你親自簽的，那是哪一份呢？」要先釐清哪個是真、哪個是假，才有辦法回應。

他認為，假設資格審查表的簽名是有人偽造，那陳啓宏告他幹嘛？「你要去告那個偽造的人呀！」倘若聲明稿是假的，「那我回應你的聲明稿幹嘛？無聊。」

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